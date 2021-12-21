Dövizdeki düşüş kapalıçarşıda hareketliliği arttırdı - Son Dakika

Dövizin ani düşüşüyle beraber Bursa Kapalı Çarşı'daki döviz bürolarında yoğunluk yaşandı.

Dün akşam gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte bu sabah saatlerinden itibaren Bursa Kapalı Çarşı'da döviz bürolarında kuyruklar oluştu. 18 lirayı bulan doların 11,80 liraya düşmesinin ardından dolar alım satımı yapmak isteyenler döviz bürolarının yolunu tuttu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandığını söyleyen kuyumcu Osman Yüşen, "Dolar dün akşam bir anda çakıldı. Piyasalar nefes almış oldu. Dövizler yukarı derecede bir eğim kazanmıştı, önü alınamaz bir şekilde yükseliyordu. Bu müdahaleyle beraber fiyatlar aşağı inmeye başladı. Bu durum piyasalara yansıyacaktır. İnsanlar bugün buraya akın ettiler. Sabah saatlerinde kapalı çarşıda dövizcilerin önlerinde kuyruklar oluştu. İnsanlar şaşırdı, ama Cumhurbaşkanımız bunu söylemişti. Fırsatçılara fırsat vermeyeceklerini söylemişti. Bazı insanlara iyi bir ders oldu" ifadelerini kullandı.

Döviz kurundaki düşüş hakkında konuşan sarraf İbrahim İleri ise "Altın dün itibariyle çakılmış vaziyette. Buna mukabil dolar ve euroda da aynı düşüşü görmekteyiz. Dün yaklaşık 1100 bandında olan 24 ayar külçe altın şu an 700 bandına geri gelmiş durumda. Şu anda insanlarda bir belirsizlik söz konusu ama bu geçici olur. Pazartesiye kadar bu iş oturur inşallah" ifadelerini kullandı.

(Deniz Okcan/ İHA)