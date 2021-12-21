Üye Girişi
Dövizdeki düşüşe sevinen Malatyalılar bu kez de şehir merkezinde halay çektiler tatlı dağıttılar - Son Dakika

Dövizdeki düşüşe sevinen Malatyalılar bu kez de şehir merkezinde halay çektiler tatlı dağıttılar

21.12.2021 16:37
Dövizdeki düşüşe sevinen Malatyalılar bu kez de şehir merkezinde halay çektiler tatlı dağıttılar

Malatyalılar, dolardaki sert düşüşü, bu kez de kent merkezinde davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

Malatyalılar, dolardaki sert düşüşü, bu kez de kent merkezinde davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı. Bir tatlıcı esnafı ise tatlı ikram ederek, dövizin düşüşünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından döviz kurunda yaşanan sert düşüş Malatyalıları sevince boğdu. Kent merkezi Soykan Meydanı'nda toplanan yüzlerce vatandaş, davul zurna eşliğinde halaylar çekti. Sembolik olarak dolar da yakan vatandaşlar, sloganlar atarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajları verdi.

BEDAVA TATLI DAĞILDI

Bu arada, kent merkezindeki bir tatlıcı da, halka tatlı dağıtarak dövizdeki sert düşüşü coşkuyla kutladı. Diğer yandan, röportaj yaptığımız vatandaşlar, ellerinde dolar bulunduranları bozdurmaya davet etti. Vatandaşlar, Türk Lirasına güvenilmesi gerektiğini söyledi. Malatya kayısı (şire) pazarında da sabah dövizin düşüşü davul zurnalı kutlanmıştı.

(Selçuk Dönmez/ İHA)

Dövizdeki düşüşe sevinen Malatyalılar bu kez de şehir merkezinde halay çektiler tatlı dağıttılar
Dövizdeki düşüşe sevinen Malatyalılar bu kez de şehir merkezinde halay çektiler tatlı dağıttılar
Dövizdeki düşüşe sevinen Malatyalılar bu kez de şehir merkezinde halay çektiler tatlı dağıttılar
Dövizdeki düşüşe sevinen Malatyalılar bu kez de şehir merkezinde halay çektiler tatlı dağıttılar
Dövizdeki düşüşe sevinen Malatyalılar bu kez de şehir merkezinde halay çektiler tatlı dağıttılar

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, dolar, Döviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dövizdeki düşüşe sevinen Malatyalılar bu kez de şehir merkezinde halay çektiler tatlı dağıttılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
16:30 Turgut Özal, "Dövize Çevrilebilir Mevduat" uygulamasıyla ilgili ne demişti?
16:25 Nergis Kumbasar, cüretkar kıyafet tercihiyle gündemden düşmeyen kızı hakkında konuştu: Yasmin çok dozunda giyiniyor
16:24 Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
16:02 Balıkesir'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
15:58 Otomobil köpeğe çarptı, kazayı gören kadın kahroldu
15:51 Doktora kafa atan saldırgandan hayrete düşüren savunma: 'Bir şeyin yok' deyince kızdım
15:51 Muhabirin can alıcı sorusuna Volkan Demirel yanıt verdi: Pişman mısınız?
15:50 Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık
15:45 Türk gazeteciler Rusya'da gözaltına alındı! Belgesel çekmeye gitmişlerdi, insanlık dışı muamele görüyorlar
15:33 Dolar kurundaki düşüş sonrası otomobil fiyatlarına indirim geliyor!
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Alım satıma konu dövizlere Azerbaycan yeni manatı ile BAE dirhemi eklendi Alım satıma konu dövizlere Azerbaycan yeni manatı ile BAE dirhemi eklendi         
16:26
Nergis Kumbasar, cüretkar kıyafet tercihiyle gündemden düşmeyen kızı hakkında konuştu: Yasmin çok dozunda giyiniyor Nergis Kumbasar, cüretkar kıyafet tercihiyle gündemden düşmeyen kızı hakkında konuştu: Yasmin çok dozunda giyiniyor         
16:25
Dolarla birlikte altın fiyatları da düştü, vatandaş soluğu kuyumcuda aldı Dolarla birlikte altın fiyatları da düştü, vatandaş soluğu kuyumcuda aldı         
15:23
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 16:46:00. #1.13#
SON DAKİKA: Dövizdeki düşüşe sevinen Malatyalılar bu kez de şehir merkezinde halay çektiler tatlı dağıttılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement