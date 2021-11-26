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Dövizdeki köpüğün adresi lüks konut olacak - Son Dakika

Dövizdeki köpüğün adresi lüks konut olacak

26.11.2021 12:21
Dövizdeki köpüğün adresi lüks konut olacak

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, "Dövizdeki manipülatif hareketin mantıklı bir açıklaması yok. Kurlarda oluşan bu köpük, gayrimenkul sektöründe yerli-yabancı yeni bir alım iştahı doğuruyor.

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, "Dövizdeki manipülatif hareketin mantıklı bir açıklaması yok. Kurlarda oluşan bu köpük, gayrimenkul sektöründe yerli-yabancı yeni bir alım iştahı doğuruyor. Bu nedenle kurların stabil hale gelmesiyle birlikte konut satışında yeni ve hareketli bir dönem bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Nevita'dan yapılan açıklamaya göre, finansal piyasalarda dövizin hareketlenmesi ve kurun geldiği seviye nedeniyle Türkiye, konut yatırımı açısından yabancıların en çok ilgi gösterdiği pazarların başında. Yatırımını, döviz bozdurarak en önemli finansal enstrümanlardan biri olan gayrimenkule yapmak isteyen yabancılar, coğrafi açıdan önemi, fiyat/metrekare cinsinden prim yapma potansiyeli, vatandaşlık imkanı ve projelerdeki lüks yaşam seçenekleri açısından Türkiye'ye yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.

"Peşin satışlar yüzde 17 arttı"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Akbal, "Dövizdeki manipülatif hareketin mantıklı bir açıklaması yok. Kurlarda oluşan bu köpük, gayrimenkul sektöründe yeni bir alım iştahı doğuracaktır. Bu nedenle kurların stabil hale gelmesiyle birlikte konut satışında yeni ve hareketli bir dönem bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı konut satış verilerine değinen Akbal, "Ocak-Ekim 2021'de banka kredili konut satışları yüzde 60 düşüşle 10 ayda 209 bin adete gerilerken, peşin veya inşaat firması bünyesindeki kampanyalarla gerçekleşen satışlar 10 ayda 876 bin adede ulaştı. Bir başka deyişle banka kredisiz bir seçenekle konut satışı yüzde 17 arttı. Yabancılara konut satışı ise ilk 10 ayda yüzde 38 artışla 43 bin 372 adede ulaştı. Bu sene ilk kez yıl toplamında 50 bin rakamı aşılacak görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"16 milyar liralık portföyümüzle ülkemize döviz kazandırıyoruz"

Akbal, yabancıların gayrimenkul alırken ilk seçeneklerinden birinin Türkiye'deki lüks segment konutlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"16 milyar TL olan portföy büyüklüğümüzde son dönemde dövizin hareketlenmesi nedeniyle, yabancıların Türkiye gayrimenkul pazarına artan ilgisini karşılamak için çok yoğun bir döneme girdik. Onaltı Dokuz'dan, Sea Pearl'e, Mevsim İstanbul'dan Beyaz Park Topkapı'ya kadar 10'dan fazla proje ile Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancılara satış işlemi gerçekleştirerek ülkemize önemli bir miktarda döviz girişi gerçekleştiriyor ve konut ihracatında çok önemli bir rol oynuyoruz. Yabancıya konut satışı, ülkemize döviz kazanımı açısından kıymetli bir değer. Biz de Nevita olarak bu döviz girişini sağlamak için sektörün önde gelen projeleri ile sektöre yön veriyoruz."

Gayrimenkul, Türkiye, Döviz, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dövizdeki köpüğün adresi lüks konut olacak - Son Dakika


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