"Dövizden Türk lirasına geçiş olacak" - Son Dakika

Resmi gazetede yayınlanan karara göre, Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla 31 Aralık 2020 tarihine kadar TL cinsindeki mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen gelirlerde tevkifat oranları azaltıldı.

Mevduat hesaplarından alınan stopaj 6 aya kadar vade için yüzde 5'e, 1 yıla kadar vade için yüzde 3'e, 1 yıldan uzun vade için sıfıra indirildi.

Bu kararla Türk lirası mevduat yatırımları, özellikle döviz mevduata göre çok daha avantajlı bir duruma gelecek. Bu sebeple de döviz mevduat hesaplarından Türk lirası mevduat hesaplarına geçiş olması bekleniyor.

(İHA)