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Dövize endeksli TL mevduatının ayrıntıları belli oldu - Son Dakika

Dövize endeksli TL mevduatının ayrıntıları belli oldu

21.12.2021 14:23
Dövize endeksli TL mevduatının ayrıntıları belli oldu

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca dövize endeksli Türk lirası mevduatlarına ilişkin yeni düzenlemeyle ilgili, "Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır" denildi.

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca dövize endeksli Türk lirası mevduatlarına ilişkin yeni düzenlemeyle ilgili, "Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşların kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı gibi 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' ürününün devreye alındığı belirtilip, şöyle denildi: "Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır. Kur farkı hesaplamaları için TCMB her gün saat 11.00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır. Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır. Sisteme isteyen her banka katılabilecektir. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir. Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığı'nda da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir."


- Ankara

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası, Politika, Faiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dövize endeksli TL mevduatının ayrıntıları belli oldu - Son Dakika


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