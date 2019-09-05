Son Dakika Haberleri: Dövizin düşmesi inşaat sektörüne yaradı
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Dövizin düşmesi inşaat sektörüne yaradı

22 dakika önce

Döviz kurunun aşırı yükselmesi ile durgunluğa giren inşaat sektörü canlanmaya başladı.

Dövizin düşmesi inşaat sektörüne yaradı, System.String[]

Döviz kurunun aşırı yükselmesi ile durgunluğa giren inşaat sektörü canlanmaya başladı.


İnşaat sektöründe dövizin düşmesi ile yaşanan gelişmeler piyasalara olumlu olarak yansıdı. Bursa'da bir yapı marketin genel müdürü Gökay Yıldız, "Geçen yıl yaşanan dalgalanmadan dolayı durgunluğa giren inşaat sektörü canlanmaya başladı. Bu, dışa bağımlı olduğumuz inşaat ürünlerindeki afaki fiyat yüksekliğinden kaynaklandı. Dövizin düşmesiyle fabrikalar fiyatları indirince bu müşterilere yansıdı ve sektörde de canlılık başladı. Ticaret hayatında dürüst olun, teknolojiyi takip edin ve en önemlisi devletimize güvenin. Türkiye Cumhuriyeti büyük ve sürekli gelişen bir ülkedir" dedi. - BURSA

Bursa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:37 Kaynak: İHA
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