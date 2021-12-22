Dövizin düşüşüne sevinen vatandaşın yüzü kar yağışıyla ikinci kez güldüDövizdeki düşünün ardından kar yağışına sevinen vatandaş: "Bu güzel kar yağışı... - Son Dakika
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Dövizin düşüşüne sevinen vatandaşın yüzü kar yağışıyla ikinci kez güldüDövizdeki düşünün ardından kar yağışına sevinen vatandaş: "Bu güzel kar yağışı...

22.12.2021 12:06

- Dövizin düşüşüne sevinen vatandaşın yüzü kar yağışıyla ikinci kez güldü Dövizdeki düşünün ardından kar yağışına sevinen vatandaş: "Bu güzel kar yağışı ile beraber güzel günler bizi beklesin" Döviz kurundaki düşüşün mutluluğunu yaşayan vatandaş, Sarıyer'de etkili olan kar yağışıyla ikinci...

- Dövizin düşüşüne sevinen vatandaşın yüzü kar yağışıyla ikinci kez güldü

Dövizdeki düşünün ardından kar yağışına sevinen vatandaş:

"Bu güzel kar yağışı ile beraber güzel günler bizi beklesin"

İSTANBUL - Döviz kurundaki düşüşün mutluluğunu yaşayan vatandaş, Sarıyer'de etkili olan kar yağışıyla ikinci kez sevindi. Kar yağışından ve dövizin düşmesinden memnun olduğunu söyleyen Selvi Zengin Gezer, "Bu güzel kar yağışı ile beraber güzel günler bizi beklesin" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Sarıyer'de ise dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırınca yüksek kesimler beyaza büründü, vatandaş büyük sevinç yaşadı. Döviz kurundaki büyük düşüşe sevinen vatandaşı yüzü kar yağışıyla birlikte bir kez daha güldü.

"Reisi Cumhuruma buradan teşekkür ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından doların sert düşüşünden ve kar yağışından memnun olduğunu söyleyen Selvi Zengin Gezer, "Mevsimin ilk karı düştü. Pek hazırlıklı değildik ama bekliyorduk karı. Çünkü bizim suya da ihtiyacımız var. Su savaşları da başlayacak yakında. İnşallah bu yağan karla beraber bolluk bereket olur. Başımızın üstündeki o kara kabus temizlenir gider karla beraber. Kar biliyorsunuz temizliği, şeffaflığı, berraklığı yansıtır. Çocuklar okullarda kar topu oynayacaklar. Kar yağışı geceden başladı. Bu karla beraber dövizdeki ve altın kurlarının düşüşü de çok iyi oldu. Umarım gıda sektörüne de el atar benim Reisim. Reisi Cumhuruma buradan teşekkür ediyorum. Alt tabakadaki arkadaşı insanlar birazcık nefes almış oldu. İnşallah daha da önümüzdeki aylarda ekonomi biraz daha refah düzeyine çıkar. Halk da biraz nefes almış olur. Güzel günler bizi beklesin bu güzel kar yağışıyla beraber" dedi.

Dükkanının önündeki karı temizleyen Rafet Balcı, "Valla bekliyorduk zaten havalar iyice düştü. Bakalım inşallah daha da çok yağacak bekliyoruz. Biraz yılbaşına doğru güzel bir keyif yapalım" diye konuştu.

Dövizin düşüşüne sevinen vatandaşın yüzü kar yağışıyla ikinci kez güldüDövizdeki düşünün ardından kar yağışına sevinen vatandaş: Bu güzel kar yağışı...
Dövizin düşüşüne sevinen vatandaşın yüzü kar yağışıyla ikinci kez güldüDövizdeki düşünün ardından kar yağışına sevinen vatandaş: Bu güzel kar yağışı...
Dövizin düşüşüne sevinen vatandaşın yüzü kar yağışıyla ikinci kez güldüDövizdeki düşünün ardından kar yağışına sevinen vatandaş: Bu güzel kar yağışı...

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İstanbul, Sarıyer, Döviz, kar, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Dövizin düşüşüne sevinen vatandaşın yüzü kar yağışıyla ikinci kez güldüDövizdeki düşünün ardından kar yağışına sevinen vatandaş: 'Bu güzel kar yağışı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dövizin düşüşüne sevinen vatandaşın yüzü kar yağışıyla ikinci kez güldüDövizdeki düşünün ardından kar yağışına sevinen vatandaş: "Bu güzel kar yağışı... - Son Dakika
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