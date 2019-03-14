Dövizle Askerliğe Zam, Kime Yarar

ALMANYA'da yıllarca 'çifte vatandaş' olma mücadelesini verdi.
Büyük koalisyon hükümeti 2014'ten itibaren belirli şartlarda 'çifte vatandaşlığı' kabul etti. Fakat 'çifte vatandaşlık' karşıtları da pes etmedi.
Ne zaman Türkiye
ile Almanya
arasında bir tartışma ya da gerginlik çıksa ibre 'çifte vatandaşlara' döndü.
"Bu çifte vatandaşlık Almanya'ya bağlılığın önünü kesiyor" denildi.
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Zorunlu tek kimliğe dönüleceği endişesi yaşayan Türk gençleri, dövizle askerliğin 5 bin Euro'nun üzerine çıkması karşısında ne diyeceğini şaşırmış durumda.
Bu duruma sevinenler ise 'çifte vatandaşlık' karşıtları.
Onların işini kolaylaştırdı.
Türkiye'de Savunma Bakanı Hulusi Akar
'ın kamuoyuna açıkladığı yeni askerlik sistemi, dövizle askerliği Türkiye'deki bedelli
askerlik ücretine sabitledi.
15 bin TL olan bedelli askerlik ücreti, 31 bin 343 TL'ye çıkarıldı.
Bedelli askerliğe eşitlenen 'dövizle askerlik' de böylece 5 bin 113 Euro oldu. Ayrıca bedelli askerlik ücreti her 6 ayda bir güncellenecek, yani artacak. Buna bağlı olarak dövizle askerlik ücreti de yükselecek. Daha önce bin Euro olan dövizle askerliğin 2 bin Euro'ya çıkması Avrupa
'da yaşayan gençler arasında zaten bir serzenişe yol açmıştı.
Ama şimdi birden 5 bin Euro'nun üzerine çıkması, bellerini büktü.
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Ülkeler ordularını modernleştiriyor. Profesyonel ordu kuruyor. Maliyetini ise o ülkede yaşayan vergi mükellefleri karşılıyor.
Türkiye'nin de profesyonel ordu dönemine geçmesine bir diyecek yok.
Ama bunun maliyetine yurt dışında yaşayan vatandaşlarını aynı ölçüde ortak etmesi adil değil.
Çünkü onlar Türkiye'de yaşamıyorlar.
Onları korumakla, yaşadıkları ülkelerin ordusu yükümlü ve onlar da burada ödedikleri vergilerle vatandaşlık yükümlülüklerini yerine getiriyorlar. Şimdi buna ikinci bir yük ekleniyor.
Bu, eşitlik ilkesine aykırı.
O nedenle yurt dışında yaşayan gençlerin dövizle askerlik bedeli daha çok gönüllülük esasına göre ayarlanmalı.
Konuyu Almanya kökenli AK Parti
milletvekili Mustafa Yeneroğlu
ile görüştüm. Yeneroğlu, zaten konu üzerine yazılı bir açıklama da yaptı ve dövizle askerlik bedelinden son derece endişeli:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'a da Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'a da yazdım. Endişelerimi bildirdim. Almanya'da 2000 yılından sonra doğanların hepsi otomatikman Alman vatandaşı oluyor. Bu insanlar 5 bin Euro'yu ödemekte zorlanacağı için Türk vatandaşlığından çıkmayı düşünecektir. 'Mavi Kart' alırım diyecektir. Zaten 'Mavi Kart'la sunulan olanaklar var. Oysa Türkiye'nin bu gençlerle vatandaşlık bağını muhafaza etmesi gerekir. Türkiye'nin faydasına bu. Ben siyasete faydalı olmaya, iş yapmaya geldim. Bunları gündeme getirmekle yükümlüyüm." Uygulama henüz yürürlüğe girmedi. Taslak, Milli Savunma Bakanlığı
'nın bir önerisi. Meclis'le, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
'ın onayı ve imzasından geçmesi gerekiyor.
Savunma Bakanlığının, taslak meclise gelmeden önce bu konuyu yeniden gözden geçirmesi en doğrusu olur.