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DÖVME SANATÇILARI YARIŞTI - Son Dakika

DÖVME SANATÇILARI YARIŞTI

02.01.2022 10:55

TÜRKİYE ve dünya çapında üne sahip 100'ün üzerinde dövme sanatçısının katıldığı 'Cleopatra Ink Life Tattoo Gallery 2021' yarışması düzenlendi.

TÜRKİYE ve dünya çapında üne sahip 100'ün üzerinde dövme sanatçısının katıldığı 'Cleopatra Ink Life Tattoo Gallery 2021' yarışması düzenlendi. Yarışmaya Superbike Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu katılırken ünlü rapçi Zen-G etkinlikte hem performaüns sergiledi, hem jüri koltuğuna oturdu.

Cleopatra Ink Life Tattoo Gallery 2021 kapsamında dövme sanatçıları, 5 ayrı kategoride hünerlerini sergiledi. Yarışlara Avrupa ve dünya çapında ünlenmiş 100'ün üzerinde dövme sanatçısı katıldı. 5 ayrı kategoride mücadele eden sanatçıların dövme yaptığı anlarda DJ performansı ve dans gösterisi gerçekleştirildi. Etkinlikte 'Tattoo' klibiyle büyük beğeni toplayan, rap müziğin başarılı ismi Zen-G de sahne aldı. Zen-G, jüri koltuğunda da yer aldı.

EN İYİ DÖVME SANATÇILARI SEÇİLDİ

Birbirinden özel dövmelerin yapıldığı yarışmada 5 kategorinin birincileri arasında en iyisini belirten Best Of Show kategorisinde Yunus Gündüz birinci oldu. Yarışmada B&W Realistic kategorisinde aynı puanla Beytullah Yergin ve Hasan Karabulut birinci, Ümit Ekizoğlu ikinci seçildi. Colour Realistic kategorisinde birinci Yunus Gündüz, ikinci Devran Ekinci, üçüncü ise Atilla Samir oldu. Neo Traditional-New School- Old School kategorisinde birinci Batuhan Buğra Akgün, ikinci İlkim Koç, üçüncü Mehmet Akkaplan seçildi Minimal kategorisinde birinciliği Berat Korhan, ikinciliği Can Çorumluoğlugil, üçüncülüğü Peyman Zibaeifar elde etti. Çizgiselde ise Yağmur Elif Can birinci, Senem Koçer ikinci, Sina Ebrahimzadeh üçüncü oldu. Dereceye girenlerin ödülünü Cleopatra Ink kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Karadere, Dünya Süperbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ile şarkıcı Zen-G verdi.

Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, yarışmaya katılan ve ödül alan tüm dövme sanatçılarını tebrik etti. Razgatlıoğlu, Alanya'dan bu şekilde dünya çapında başarılar görmek gerçekten gurur verici. Bunun da bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Alanya'nın çocuğu olarak bir dünya şampiyonluğu aldık. Çok mutluyum dedi.

KARADERE'DEN KATILIMCILARA ÖVGÜ

Cleopatra Ink Yöneticisi Selma Karadere ise organizasyonla ilgili şunları söyledi

Cleopatra Ink ailesi olarak yola çıktığımız ilk günden bu yana her adımımızda öncü olmak için çalışıyoruz. Alanında lider bir firma olarak yaptığımız her organizasyonun bu kadar takdir edildiğini görmek bizleri de mutlu ediyor. Daha önce bu etkinliği gerçekleştirmiştik ancak pandemi sebebiyle tekrarlamak mümkün olmamıştı. Bu yıl ise gerekli tüm önlemleri alarak 'Life Tattoo Gallery 2021' etkinliğimizi yaptık. Convention'da 100'ü aşkın dövme sanatçımız birbiriyle yarıştı. Gerçekten muhteşem eserler ortaya çıktı.

DÖVME SANATÇILARI YARIŞTI
DÖVME SANATÇILARI YARIŞTI
DÖVME SANATÇILARI YARIŞTI

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Toprak Razgatlıoğlu, Alanya, Zen-G, Dövme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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