Dövme sanatçısı Hakan Adik film karakterlerini rengârenk dövmelere taşıyor - Son Dakika
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Dövme sanatçısı Hakan Adik film karakterlerini rengârenk dövmelere taşıyor

24.07.2023 15:30

Çalışmalarına İstanbul'da devam eden genç dövme sanatçısı Hakan Adik, dövme sanatında yepyeni bir sayfa açtı. Sinema ve çizgi film karakterleri ile popüler sanat eserlerini rengârenk dövmelerle vücutlara kazıyan Adik'in stili büyük beğeni topluyor.

Hakan Adik, kişiye özel rengârenk dövmeler tasarlayan bir dövme sanatçısı. Sevilen sinema ve çizgi film karakterleri ile popüler sanat eserlerini renkli dövmelere dönüştüren Adik, çalışmalarını sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başlayınca sanatını geniş kitlelerle buluşturmayı da başardı.

STİLİYLE FARK YARATTI

Garfield'dan Bugs Bunny'ye, Harry Potter'dan Rick and Morty'ye, Da Vinci'den Picasso'ya tanınmış karakter ve isimleri, sanat eserlerini ve hatta kitap kapaklarını yaratıcı dövmelere dönüştüren Hakan Adik, stiliyle kendi alanında yeni bir sayfa açtı.

SİLDİRMEK, YAPTIRMAKTAN ZAHMETLİ

Hakan Adik, dövme yaptırmayı düşünenlere süreçle ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. En önemli adımın figüre karar vermek olduğunu söyleyen sanatçı, "Dövmeyi sildirmek, yaptırmaktan daha zorlu ve zahmetli bir süreç. Dolayısıyla vücudunuzda hep taşıyacağınız figüre karar verirken iyi düşünmeli, sonradan pişmanlık duymayacağınız dövmeler seçmeye çalışmalısınız" dedi.

DÖVME SANATÇISINI ARAŞTIRIN

Dövmenin sadece şekli değil, vücudun neresinde hangi büyüklükte olacağının da önem taşıdığını belirten Hakan Adik, "Tüm bunlara karar verdikten sonra işlemi yaptıracağınız dövme sanatçısını da iyi araştırmanızı, önceki işlerini mutlaka incelemenizi tavsiye ederim" diye konuştu.

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Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Toplum Dövme sanatçısı Hakan Adik film karakterlerini rengârenk dövmelere taşıyor - Son Dakika


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