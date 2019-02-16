Son Dakika Haberleri: Dövme Tutkunlarıyla Ustaları Paris'te Buluştu

Dövme Tutkunlarıyla Ustaları Paris'te Buluştu

27 dakika önce

İnsan vücudunu bir kanvas gibi kullanıp sanatlarını yansıtan dövme ustalarıyla dövme tutkunları Fransa'nın başkenti Paris'te buluştu.

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İnsan vücudunu bir kanvas gibi kullanıp sanatlarını yansıtan dövme ustalarıyla dövme tutkunları Fransa'nın başkenti Paris'te buluştu. Dünya Dövme Şampiyonası için bir araya gelen dövme ustalarından bazıları ilk günü, deyim yerindeyse mola vermeden geçirdi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:13 

Fransa, Paris, Dünya
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