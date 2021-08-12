Dövme yaptırmaya gittiği evde dehşeti yaşadı! Çıkan tartışmada tabancayla boğazından vuruldu - Son Dakika

Osmangazi ilçesinde saat 03.00 sıralarında Nalbantoğlu Mahallesi Atatürk Cadddesi'ndeki bir binanın 5'inci katında meydana gelen olayda, iddiaya göre, günlük kiralanan daireye dövme yapmak için gelen Ali Zümbül (28) ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

KURŞUN BOĞAZINA İSABET ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, şüpheli yanındaki tabancayla Zümbül'e doğru ateş iki el ateş açtı. Mermilerden biri Ali Zümbül'ün boğazına isabet etti. Şüpheli olayın ardından kaçarken, binadakilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Zünbül, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zümbül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.