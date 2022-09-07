Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı

Manavgat'ta yaşanan olayda, Tugayoğlu Caddesi istikametinden koşarak gelen bir kişi, çevredekilerin bakışları arasında acı içerisinde kendini yere bıraktı. Adının H.C. olduğu belirlenen şahsın, bacağının üst kısmından bıçaklandığı ve kan kaybettiği anlaşılınca çevredeki vatandaşlar yerde yatan şahsın yarasına bir bez yardımıyla bastırarak, kan kaybetmemesi için müdahalede bulundu.

YARDIM EDENLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Yaralı H.C.' çektiği acının da etkisiyle kendisine yardım edenlere tepki gösterdi ve sürekli su istedi. Uzun süre acı içerisinde kıvranan H.C. durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinden sonra olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YARALININ SİGARA PAKETİNİ VERDİĞİ KİŞİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yaralı H.C. 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından sedyeye alındığı sırada sağ cebinden bir miktar para ve sigara paketi çıkardıktan sonra, paketi sedyenin başında bekleyen bir kişiye verdi. Paketi alan kişinin ambulansın gitmesini bile beklemeden olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın ardından bıçaklanan H.C.'nin, dövme yaptırmak için gittiği dövme dükkanında en az üç kişinin kendisini darp edip bıçakladığını söylemesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri M.C. E.Ç. ve İ.A. isimli şahısları olayda kullanılan bıçakla birlikte yakaladı.