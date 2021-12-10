"Dövmenle hava atıyorsun" sözleriyle başlayan kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

"Dövmenle hava atıyorsun" sözleriyle başlayan kavgada 2 kişi yaralandı

Bolu'da, iki grup arasında "Dövmeni göstererek hava atıyorsun" diyerek başlayan bıçaklı kavgada 2 kişi sırtından ve elinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 yaralının durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Bolu'da Büyük Cami Mahallesi Ahmet Yümnioğlu Sokak'ta bulunan parkta meydana gelen olayda, iddiaya göre, parkta kalabalık halde bulunan farklı 2 gruptaki gençlerden birisi diğerine "Dövmeni göstererek niye hava atıyorsun?" dedi. BIÇAKLI KAVGA ÇIKTI Gençler arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ömür Ramazan Y. elinden, Tunahan S. ise sırtına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. YARALILARIN DURUMLARI İYİ Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan gençlere olay yerinde yaptıkları il müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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