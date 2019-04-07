Dövüldüğü İddia Edilen Bar Çalışanı, Hastane Yolunda Öldü
1 saat önce
İZMİR'in Konak ilçesinde, çalıştığı barın işletmecisi H.Y.'nin (35) dövdüğü öne sürülen Mustafa Demir (29), sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti.
İZMİR'in Konak
ilçesinde, çalıştığı barın işletmecisi H.Y.'nin (35) dövdüğü öne sürülen Mustafa Demir
(29), sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti.
Olay, 5 Nisan
Cuma gecesi, Alsancak Bornova
Sokağı'nda meydana geldi. Bar işletmecisi H.Y. ile yanında çalışan Mustafa Demir, iddiaya göre, aldıkları alkolün etkisiyle tartışmaya başladı. H.Y., iş yerinden dışarı çıkardığı Demir'i sokak ortasında dövdü. Arbedede yere düşen Demir, darp nedeniyle bilincini kaybetti. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Demir, ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken, yolda yaşamını yitirdi. Demir'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu
'nun morguna kaldırıldı. Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, Mustafa Demir'i dövdüğü öne sürülen patronu H.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
- İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:37 Kaynak: DHA
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