Dövüldükten sonra araçtan atıldı, başka bir araç çarptı; darp anları kamerada (2) - Son Dakika

GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da kendisinden 25 bin lira isteyen kişilerce dövülerek, zorla kaçırıldıktan sonra seyir halindeki otomobilden yola atıldığı belirtilen Metin Özcan'a (38) başka bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan ve yaşam mücadelesi veren Özcan'ın dövülme anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde olayla ilgisi olduğu tespit edilen İhsan Y. (30), Emrah K.(33), F.M.G. (28), N.B. (36) ve D.C.'nin (35) evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyerek, şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Semih ŞAHİN/BURSA,