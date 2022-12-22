Ankara'da tanımadığı kişilerin saldırısına uğrayıp ağır yaralanan müzisyen Mehmet Dudarık, taburcu oldu - Son Dakika
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Ankara'da tanımadığı kişilerin saldırısına uğrayıp ağır yaralanan müzisyen Mehmet Dudarık, taburcu oldu

23.12.2022 13:58

Ankara'da bir eğlence mekanında verdikleri konser sonrası tanımadığı şahısların saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan rock müzik grubu Piiz'in üyesi Mehmet Dudarık, Eskişehir'de tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Grubun sosyal medya hesabından Dudarık'ın hasta yatağındaki hali paylaşılarak davanın takipçisi olunacağı ifade edildi.

Rock müzik grubu Piiz, 14 Aralık'ta Ankara'nın Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında konser verdi. Konserin ardından saldırıya uğrayan grubun davulcusu Mehmet Dudarık, Ankara İbn-i Sina Hastanesi'nde kaldırıldı. Dudarık, buradan da Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Dudarık, dün taburcu edilirken, sürecin evde devam edeceği belirtildi.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Mehmet Dudarık'ın fotoğrafının paylaşıldığı açıklamada, destek olanlara teşekkür edilirken, adli sürecin yakından takip edileceği belirtildi. Açıklamada, 'Davulcumuz Mehmet Dudarık bugün taburcu oluyor. Bildiğiniz üzere 14 Aralık'ta konser çıkısında bir vandal tarafından öldüresiye darp edilmişti. Mehmet, tedavisi evde devam etmek üzere bugün taburcu oluyor. Öncelikle; saldırının hemen ardından yoğun bakim tedavisi gördüğü Ankara İbn-i Sina Hastanesi ve akabinde sevk edildiği Eskişehir Şehir Hastanesi'nin doktorları ve sağlık personeline teşekkür ederiz. Bu süreçte bizi arayıp soran, desteklerini her an yürekten hissettiren değerli dostlarımıza ve sevenlerimize de teşekkür borçluyuz. İyi ki varsınız. Umuyoruz ki adalet, bu gibi vahşi saldırıların tekrarlanmaması adına caydırıcı bir kararla tecelli edecek ve toplum vicdanına da bir nebze olsun su serpecektir. Pek yakında konserlerde ve daha neşeli günlerde görüşmek üzere' denildi.

Tanımadığı kişilerin saldırısına uğrayan müzisyen Mehmet Dudarık, taburcu oldu

NE OLMUŞTU?

Ankara'da 14 Aralık'ta bir gece kulübünde konser veren Piiz grubunun üyelerinden Mehmet Dudarık ile B.B.K. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Dudarık'ın, B.B.K'nin arkadaşının ayağına basmasının ardından çıkan tartışma sonrasında B.B.K, önce mekanın içindeki Dudarık'ın arkadaşına, ardından kulübün önünde telefonla konuşan Dudarık'a yumrukla saldırdı. Ağır yaralanan Dudarık, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan saldırgan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tanımadığı kişilerin saldırısına uğrayan müzisyen Mehmet Dudarık, taburcu oldu
Tanımadığı kişilerin saldırısına uğrayan müzisyen Mehmet Dudarık, taburcu oldu
Kaynak: DHA
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