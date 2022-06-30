Dövülerek 3'üncü kat penceresinden atılan kuaför Gökhan öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Dövülerek 3'üncü kat penceresinden atılan kuaför Gökhan öldü

30.06.2022 15:58
Dövülerek 3'üncü kat penceresinden atılan kuaför Gökhan öldü

ESKİŞEHİR'de erkek kuaförü Gökhan Kısacık (26), alacak meselesi nedeniyle önceden aralarında husumet olan 1'i kadın 3 kişi tarafından dövülerek, 3'üncü kattaki evinin penceresinden atıldı.

ESKİŞEHİR'de erkek kuaförü Gökhan Kısacık (26), alacak meselesi nedeniyle önceden aralarında husumet olan 1'i kadın 3 kişi tarafından dövülerek, 3'üncü kattaki evinin penceresinden atıldı. Ağır yaralanan Kısacık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaçan şüpheliler Emine B. (27), Mesut T. (35) ve Mert E. (26), yakalanarak gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Gökhan Kısacak ile dün gece evine gelen ve aralarında daha önceden alacak meselesi nedeniyle husumet olduğu belirtilen Emine B., Mert E. ile Mesut T. tartıştı. Şüpheliler iddiaya göre, Kısacık ve evdeki Sırrı S.'yi (60) dövdü. Ardından ise Kısacık'ı 3'üncü kattaki evin penceresinden atıp kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Gökhan Kısacık ve Sırrı S., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Kısacık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Gökhan Kısacık'ın ölümünün ardından başlattığı soruşturmada 3 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ilk ifadesinde, kavga ettiklerini kabul ettiklerini ancak Gökhan Kısacık'ın pencereden kaçmaya çalışırken düştüğünü öne sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
500
Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi, Kent Ormanı'na Gezi Düzenledi Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi, Kent Ormanı'na Gezi Düzenledi Farelerin bastığı Hamamyolu'nda esnaf tepkili Farelerin bastığı Hamamyolu'nda esnaf tepkili
Kaynak: DHA

Odunpazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dövülerek 3'üncü kat penceresinden atılan kuaför Gökhan öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:56 Kavgayı ayırmak isterken öldürülen adamın eşi isyan etti: Benim kızım, yeni dillenen oğlum kime baba diyecek?
15:55 Gaziantep'i 73-72 yenen Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson arasında su sızmıyor! İkilinin şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu
15:27 Atakan Arslan'dan bu akşam yapacak Survivor finaline saatler kala ilgi çeken paylaşım: Bana geçmedi
15:24 Futbolu bırakma konusunda kararsız olan Arda Turan'a 2.Lig ekibi İskenderunspor'dan transfer teklifi
15:20 Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son düzenleme: Çiftçiden buğday alım fiyatı 400 TL, arpa alım fiyatı ise 200 TL artırıldı
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 16:04:11. #1.11#
SON DAKİKA: Dövülerek 3'üncü kat penceresinden atılan kuaför Gökhan öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement