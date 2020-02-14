Dövülerek öldürüldüğü iddia edilen kadının olayını adli tıp raporu aydınlatacak - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dövülerek öldürüldüğü iddia edilen kadının olayını adli tıp raporu aydınlatacak - Son Dakika

Dövülerek öldürüldüğü iddia edilen kadının olayını adli tıp raporu aydınlatacak

6 saat önce

İzmir'de, 85 yaşındaki görme engelli annesini döverek öldürdüğü iddia edilen Bekir Baştosun'un yargılandığı davada mahkeme heyeti, İzmir Adli Tıp Kurumunun otopsi raporu esas alınarak ölümün düşmeden mi yoksa darptan mı kaynaklandığına dair rapor hazırlamasını istedi.

Dövülerek öldürüldüğü iddia edilen kadının olayını adli tıp raporu aydınlatacak, System.String[]

İzmir'de, 85 yaşındaki görme engelli annesini döverek öldürdüğü iddia edilen Bekir Baştosun'un yargılandığı davada mahkeme heyeti, İzmir Adli Tıp Kurumunun otopsi raporu esas alınarak ölümün düşmeden mi yoksa darptan mı kaynaklandığına dair rapor hazırlamasını istedi.


İzmir'de, annesi Görgün Baştosun'u (85) döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Bekir Baştosun'un (55), yargılanmasına devam edildi. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bekir Baştosun ile taraf avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı.


Görgün Baştosun'un torunu olan M.T., duruşmada verdiği ifadesinde, "Faruk dayım annemi aramış ve anneannemin durumunun çok kötü olduğunu söylemiş. Annemle birlikte eve gittiğimizde anneannemin gözlerinden kanlar geliyordu. Her tarafı kan içindeydi. Faruk dayım anneannemin düştüğünü söyledi. Bunun üzerine annem ambulans çağırdı. Annem, Bekir dayım, Faruk dayıma hitaben 'gelsin buraya onu da öldüreceğim' dediğini söyledi" şeklinde konuştu.


Bekir Baştosun'un kardeşi S.B. ise kardeşinin annesini öldürmediğine inandığını, bu nedenle de kendisinden şikayetçi olmadığını söyledi. Hakkındaki iddiaları reddeden Bekir Baştosun, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, İzmir Adli Tıp Kurumunun otopsi raporu esas alınarak ölümün düşmeden mi yoksa darptan mı kaynaklandığına dair rapor hazırlamasını isteyerek duruşmayı erteledi.


Olay


25 Temmuz 2019'da İzmir'de, gerçekleşen olayda, eşinden ayrılan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Bekir Baştosun, iddialara göre birlikte yaşadığı görme engelli annesi Görgün Baştosun'u darp etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Görgün Baştosun, kendisini ziyarete gelen iki kızı tarafından kanlar içinde yerde yatarken bulundu. Görgün Baştosun, kızlarının çağırdığı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Burada bir süre tedavi gören Baştosun, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Suçlamaları kabul etmeyen Bekir Baştosun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bekir Baştosun hakkında, "Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan üstsoyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. - İZMİR

Adli Tıp, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:31 Kaynak: İHA
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