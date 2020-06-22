Dövülerek öldürülen 3 yaşındaki Alperen'in annesi tutuklandı, zanlı sevgili aranıyor (3)
TOPRAĞA VERİLDİKayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Harun Sezer tarafından öldürülen Alperen Ekinci (3), Kayseri Devlet Hastanesi morgunda otopsisinin tamamlanmasının ardından ilçe mezarlığına getirildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Harun Sezer tarafından öldürülen Alperen Ekinci (3), Kayseri Devlet Hastanesi morgunda otopsisinin tamamlanmasının ardından ilçe mezarlığına getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Alperen'in cansız bedeni toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 08:48 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Dövülerek öldürülen 3 yaşındaki Alperen'in annesi tutuklandı, zanlı sevgili aranıyor (3) - Son Dakika
Son Dakika Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı