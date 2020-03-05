Dövülerek öldürülen adamın eşi ve akrabaları için ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dövülerek öldürülen adamın eşi ve akrabaları için ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika

Dövülerek öldürülen adamın eşi ve akrabaları için ağırlaştırılmış müebbet istendi

6 saat önce

İzmir'de dövülerek öldürülen şahsın eşi ve 2 akrabası hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Dövülerek öldürülen adamın eşi ve akrabaları için ağırlaştırılmış müebbet istendi, System.String[]

İzmir'de dövülerek öldürülen şahsın eşi ve 2 akrabası hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.


İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde dövülerek öldürülen Hayrettin İ.'nin eşi ile iki akrabasının yargılanmasına devam edildi. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan sanıklar Sevda İ., kardeşi Mehmet B. ve kuzeni Muhammet B. ile taraf avukatları katıldı.


Duruşma savcısı, sanık Sevda İ.'nin diğer sanıklardan kocasını dövmelerini istediğini, olay günü maktule üç sanığın sopayla saldırdığını ve ölümüne sebep olduklarını belirterek sanık Sevda İ.'nin "eşi tasarlayarak öldürme", diğer sanıkların ise "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti. Sanıkların avukatı ise suç vasfının kasten yaralama sonucu ölümün gerçekleşmesi yönünde değişeceğine inandıklarını belirterek savunma için süre istedi.


Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, sanıklar ve avukatlarına süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.


Olayın geçmişi


İzmir'in Güzelbahçe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 28 Mayıs'ta darp edildiği belirtilerek Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Hayrettin İ. hayatını kaybetti. Olayın ardından adamın eşi Sevda İ., kardeşi Mehmet B. ve kuzeni Muhammet B. gözaltına alınmıştı.


İzmir'deki cinayetin Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde Meşebağları Mahallesi Muhtarı Hasan B. ile babası Piresin B.'nin öldürülmesi ve eşi Emine B. ile 7 yaşındaki oğlu Ahmet B.'nin yaralanması olayıyla da bağlantılı olduğu belirlendi. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:01 Kaynak: İHA
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