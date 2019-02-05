Son Dakika Haberleri: Dövülerek Öldürülen Fabrika İşçisinin Katil Zanlıları Yakalandı

Dövülerek Öldürülen Fabrika İşçisinin Katil Zanlıları Yakalandı

1 saat önce

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, Ahmet Ayyıldız'ı (38) taş ve sopayla döverek öldürdüğü öne sürülen 2'si kardeş, 3 kişi gözaltına alındı.

Dövülerek Öldürülen Fabrika İşçisinin Katil Zanlıları Yakalandı, System.String[]
OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde,  Ahmet Ayyıldız'ı (38) taş ve sopayla döverek öldürdüğü öne sürülen 2'si kardeş, 3 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada işçi olarak çalışan Ahmet Ayyıldız, 29 Ocak günü işten eve dönmeyince, ailesi jandarmaya başvurdu. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, Tüysüz beldesinde yol kenarında Ayyıldız'ın motosikletini terk edilmiş buldu. AFAD ekiplerinin de katılımlarıyla, bölgede arama çalışması yapıldı. Akşam saatlerinde Ayyıldız'ın cesedi arazide öldürülmüş ve üzeri taşlarla kapatılmış halde bulundu. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Ahmet Ayyıldız'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopside Ayyıldız'ın taş ve sopayla dövülerek öldürüldüğü belirlendi.

Yapılan araştırmada, Ahmet Ayyıldız'ı öldürdüğü öne sürülen aralarında husumet olduğu belirtilen Ü.A. ile kardeşi Y.A. ve enişteleri C.Ö., gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

- Osmaniye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:00 Kaynak: DHA

Osmaniye, Ahmet Ayyıldız, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Torununun Kullandığı Traktörün Altında Kalan Babaanne Ezilerek Can Verdi Öldürülen Kocasının Yerine Şirketin Başına Geçti, Rekor Satış Yaptı

Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü Ünlü İş İnsanı Nazire Dedeman Çağatay Yaşamını Yitirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 13:17:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dövülerek Öldürülen Fabrika İşçisinin Katil Zanlıları Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]