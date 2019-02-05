Son Dakika Haberleri: Dövülerek Öldürülen Fabrika İşçisinin Katil Zanlıları Yakalandı (2)

Dövülerek Öldürülen Fabrika İşçisinin Katil Zanlıları Yakalandı (2)

49 dakika önce

TUTUKLANDILAROsmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, fabrika işçisi Ahmet Ayyıldız'ı taş ve sopayla döverek öldürdüğü öne sürülen Ü.A. ile kardeşi Y.A. ve enişteleri C.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dövülerek Öldürülen Fabrika İşçisinin Katil Zanlıları Yakalandı (2), System.String[]
TUTUKLANDILAR

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, fabrika işçisi Ahmet Ayyıldız'ı taş ve sopayla döverek öldürdüğü öne sürülen Ü.A. ile kardeşi Y.A. ve enişteleri C.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:20 Kaynak: DHA

Toprakkale, Ahmet Ayyıldız, Güncel
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