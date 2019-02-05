Dövülerek Öldürülen Fabrika İşçisinin Katil Zanlıları Yakalandı (2)
49 dakika önce
TUTUKLANDILAROsmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, fabrika işçisi Ahmet Ayyıldız'ı taş ve sopayla döverek öldürdüğü öne sürülen Ü.A. ile kardeşi Y.A. ve enişteleri C.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDILAR Osmaniye
'nin Toprakkale
ilçesinde, fabrika işçisi Ahmet Ayyıldız
'ı taş ve sopayla döverek öldürdüğü öne sürülen Ü.A. ile kardeşi Y.A. ve enişteleri C.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:20 Kaynak: DHA
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