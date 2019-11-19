Son Dakika Haberleri: Dövülerek öldürülen kocasının yokluğuna dayanamadı
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Dövülerek öldürülen kocasının yokluğuna dayanamadı

6 saat önce

Dövülerek öldürülen kocasının yokluğuna dayanamadı Kendini asarak geride 3 çocuk bırakan genç kadın kocasının yanına defnedildiHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 ay önce kocası dövülerek öldürülen 3 çocuk annesi kadın, kendini asarak intihar etti.

Dövülerek öldürülen kocasının yokluğuna dayanamadı

Kendini asarak geride 3 çocuk bırakan genç kadın kocasının yanına defnedildi

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 ay önce kocası dövülerek öldürülen 3 çocuk annesi kadın, kendini asarak intihar etti. Genç kadın gözyaşları arasında kocasının yanına defnedildi.

Alınan ilgiye göre, Yeni Mahalle'de oturan Gökhan Çobancı 3 ay önce yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada darp edilerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çobancı, 25 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Çobancı'nın cenazesi Yeni Mahalle Asri Mezarlığına defnedildi. Olaydan sonra bunalıma giren 3 çocuk annesi Yağmur Çobancı dün evlerinde kendini iple asarak intihar etti. Çocukları tarafından asılı halde bulunan genç kadının cesedi, yapılan incelemenin ardından Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yağmur Çobancı'nın cenazesi morgdan alınarak Yeni Mahalle'deki evine getirilerek helallik alındı.

Geride 8-12 yaşları arasında 3 çocuk bırakan Yağmur Çobancı'nın cenazesi kocasının yanına defnedildi. Defin işleminden sonra yakınları feryat edip gözyaşı döktü.

Dövülerek öldürülen kocasının yokluğuna dayanamadı

Samandağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:19 Kaynak: İHA
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