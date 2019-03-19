Son Dakika Haberleri: Dövülerek Öldürülüp Yol Kenarına Atılan Cesedin Kimliği Belli Oldu

Dövülerek Öldürülüp Yol Kenarına Atılan Cesedin Kimliği Belli Oldu

57 dakika önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dövülerek öldürülüp yol kenarına atılan cesedin 44 yaşındaki İsmail Koca adlı kişiye ait olduğu ortaya çıktı.

Dövülerek Öldürülüp Yol Kenarına Atılan Cesedin Kimliği Belli Oldu, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dövülerek öldürülüp yol kenarına atılan cesedin 44 yaşındaki İsmail Koca adlı kişiye ait olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerde ilçeye bağlı Karakütük köyünde Sarıböğsek mevkisinde yol kenarında hareketsiz şekilde yatan bir erkeği görenler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan kişinin öldüğünü belirledi. İlk bulgulara göre dövülerek öldürüldüğü tespit edilen kişi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarmanın yaptığı geniş çaplı soruşturma neticesinde dövülerek öldürülen kişinin Adana'da ikamet eden 7 çocuk babası 44 yaşındaki İsmail Koca olduğu tespit edildi.

İsmail Koca'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Öte yandan, Kadirli jandarması cinayet ile ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca olayda kullanıldığı belirlenen otomobile de ulaşıldı.

Soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:38 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kan Donduran Olay! Döve Döve Öldürüp Yol Kenarına Attılar Maummer Ketenci ve Kalçasını Açan Hatice, Canlı Yayında Birbirine Girdi Genç Boksörün Feci Sonu! Çırpına Çırpına Can Verdi Kadın Polis Memurunu Darp Edip Kaçmaya Çalışan Saldırgan, Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 14:35:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dövülerek Öldürülüp Yol Kenarına Atılan Cesedin Kimliği Belli Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]