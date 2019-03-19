Son Dakika Haberleri: Dövülerek, Öldürülüp, Yol Kenarına Bırakılan Kişinin Kimliği Belirlendi

Dövülerek, Öldürülüp, Yol Kenarına Bırakılan Kişinin Kimliği Belirlendi

32 dakika önce

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, dövülerek, öldürüldükten sonra yol kenarına bırakılan kişinin, 7 çocuk babası İsmail Koca (43) olduğu belirlendi.

Dövülerek, Öldürülüp, Yol Kenarına Bırakılan Kişinin Kimliği Belirlendi, System.String[]
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, dövülerek, öldürüldükten sonra yol kenarına bırakılan kişinin, 7 çocuk babası İsmail Koca (43) olduğu belirlendi. Cinayetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı. 

Olay, dün, Kadirli'ye bağlı Karakütük köyü Sarıböğsek Deresi mevkisinde meydana geldi. Yol kenarında birinin hareketsiz yattığını görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin dövülerek, öldürüldüğünü belirledi. Geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, erkek cesedinin, İsmail Koca'ya ait olduğunu saptadı.  Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından 7 çocuk babası Koca'nın cenazesi, yakınlarınca alındı. İsmail Koca, Kadirli'deki mezarlıkta toprağa verildi. Jandarma cinayetle ilgili 1 kişiyi gözaltına alırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 araç da ele geçirildi. 

- Osmaniye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:56 Kaynak: DHA

Kadirli, Osmaniye, İsmail Koca, Güncel
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