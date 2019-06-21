Son Dakika Haberleri: Dövülerek otobüsten indirilen kadının 6 yakını adliyede (2)
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Dövülerek otobüsten indirilen kadının 6 yakını adliyede (2)

1 saat önce

KIZ KARDEŞİNİ DÖVÜP, SAÇINDAN SÜRÜKLEYEN AĞABEY TUTUKLANDIAksaray'da kız kardeşi Kadriye S.'yi (32) seyahat ettiği yolcu otobüsünde dövüp, saçından sürükleyerek araçtan indiren ağabeyi Ahmet Ç.

Dövülerek otobüsten indirilen kadının 6 yakını adliyede (2), System.String[]

KIZ KARDEŞİNİ DÖVÜP, SAÇINDAN SÜRÜKLEYEN AĞABEY TUTUKLANDI
Aksaray'da kız kardeşi Kadriye S.'yi (32) seyahat ettiği yolcu otobüsünde dövüp, saçından sürükleyerek araçtan indiren ağabeyi Ahmet Ç. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama ve kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan tutuklandı. Diğer ağabey S.Ç., abla S.E., enişte E.E., yenge M.Ç. ve eş İ.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:36 Kaynak: DHA
Aksaray, Güncel
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