Dövüp parasını gasbettiler, 'Oyun olsun diye yaptık' dediler - Son Dakika

KONYA'da parkta oturan Tolga Gönen'i (17) dövüp, cebindeki bin TL'yi gasbeden 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde "Oyun olsun diye yaptık" dedikleri belirtildi.

Olay, çarşamba günü gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Mesnevi Parkı'nda meydana geldi. Arkadaşları ile birlikle parkta oturan Tolga Gönen'in yanına 2 kişi geldi. Bu kişiler, Gönen'i dövdükten sonra cebindeki bin TL'yi alıp ayrıldı.

Gönen'in şikayeti üzerine harekete geçen Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Afganistan uyruklu R.S. (15) ve T.B. (15) olduğunu tespit etti. Şüpheliler polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde Tolga Gönen'i dövdüklerini ancak parasını almadıklarını ileri sürerek "Oyun olsun diye böyle bir şey yaptık" dedi.

Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.