Dövüş horozu havalandırma boşluğuna düştü - Son Dakika

Dövüş horozu havalandırma boşluğuna düştü

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir binanın havalandırma boşluğuna düşen dövüş horozu itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Kap Cami Mahallesi Harıkçı Caddesinde meydana geldi. Dört katlı binanın havalandırma boşluğuna düşen horozun sesini binanın altındaki iş yeri çalışanları duydu.

Horozun sürekli ses çıkarması üzerine Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, iş yerinin havalandırma penceresinden havalandırma boşluğuna girdi. Güçlükle girdikleri havalandırma boşluğunda bulunan dövüş horozu yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonunda havalandırma boşluğundan çıkartılabildi.

İtfaiye ekipleri dövüş horozunu iş yeri çalışanlarına teslim ederken, sahibinin bina sakinlerinden bir kişi olduğu tahmin ediliyor.