Dövüş sahnesi kötü bitti
04.06.2021 22:41
Dizinin final bölümü için karşı karşıya gelen iki oyuncunun dövüş sahnesi kötü bitti.
Dizinin final bölümü için karşı karşıya gelen iki oyuncunun dövüş sahnesi kötü bitti. Oyuncu Çağrı Erceber o anı anlattı: 'Sezon finalini çekiyorduk bu yüzden de kendimizi fazla kaptırmıştık. Tolga, bir anda bana kafa attı. Alnımda 3 kırık oluştu. İlk etapta Tolga Tekin'in burnu kırıldı zannettim. Yere düşüp bağırmaya başladı. Ben alnım kırılmasına rağmen anlamadım o anın şokuyla. Ancak elimi alnıma götürüp o çöküntüyü hissedince bende panikledim. Gözüme giden damara mı geldi? Kör mü olacağım? Her şey kafamdan geçiyordu. Sonra apar topar ambulansla hastaneye götürdüler beni. Tomografi çekildi. Alın bölgemde darbeden kaynaklı 3 kırık meydana gelmiş' diye konuştu.
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