Dövüşe götürülen horoz sahibini öldürdü - Son Dakika
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Dövüşe götürülen horoz sahibini öldürdü

6 saat önce

Hindistan'da horoz dövüşüne götürdüğü kendi hayvanının saldırısına uğrayan 50 yaşındaki bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

Dövüşe götürülen horoz sahibini öldürdü, System.String[]

Hindistan'da horoz dövüşüne götürdüğü kendi hayvanının saldırısına uğrayan 50 yaşındaki bir kişi hastanede hayatını kaybetti.


Andhra Pradesh eyaletinde bulunan Pragadavaram köyünde yaşayan 50 yaşındaki Saripalli Shanavenkateshwaram Rao, 15 Ocak'ta horozunu hazırlayarak dövüşe gitmek üzere yola çıktı. Ancak ayağına jilet benzeri kesici alet bağlanan horoz, sahibi Rao'yu ensesinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Rao burada geçirdiği inme sonucu hayatını kaybetti.

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Hindistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:42 
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