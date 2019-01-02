Dow Jones Açılış Öncesi İşlemlerde 419 Puan Geriledi
1 saat önce
– Asya ve Avrupa'daki keskin düşüşlerin ardından, ABD'de Dow Jones Endeksi açılış öncesi işlemlerde yüzde 1.80 düşüşle 419 puan kaybederken, Nasdaq yüzde 2.76 ve S&P 500 yüzde 1.80 düştü.
– Asya
ve Avrupa
'daki keskin düşüşlerin ardından, ABD
'de Dow Jones
Endeksi açılış öncesi işlemlerde yüzde 1.80 düşüşle 419 puan kaybederken, Nasdaq yüzde 2.76 ve S&P 500 yüzde 1.80 düştü. Çin
, Almanya
ve Euro Bölgesi'nde gelen imalat verilerinin zayıf kalması sonrasında, Asya ve Avrupa hisse senedi piyasalarında görülen keskin satışlar etkisiyle ABD borsaları da açılış öncesi işlemlerde düştü.
Euro, yüzde 0.36 değer kaybıyla 1.1425 dolardan işlem görüyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:21 Kaynak: DHA
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