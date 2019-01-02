Son Dakika Haberleri: Dow Jones Açılış Öncesi İşlemlerde 419 Puan Geriledi

Dow Jones Açılış Öncesi İşlemlerde 419 Puan Geriledi

1 saat önce

– Asya ve Avrupa'daki keskin düşüşlerin ardından, ABD'de Dow Jones Endeksi açılış öncesi işlemlerde yüzde 1.80 düşüşle 419 puan kaybederken, Nasdaq yüzde 2.76 ve S&P 500 yüzde 1.80 düştü.

Dow Jones Açılış Öncesi İşlemlerde 419 Puan Geriledi, System.String[]
Asya ve Avrupa'daki keskin düşüşlerin ardından, ABD'de Dow Jones Endeksi açılış öncesi işlemlerde yüzde 1.80 düşüşle 419 puan kaybederken, Nasdaq yüzde 2.76 ve S&P 500 yüzde 1.80 düştü.

Çin, Almanya ve Euro Bölgesi'nde gelen imalat verilerinin zayıf kalması sonrasında, Asya ve Avrupa hisse senedi piyasalarında görülen keskin satışlar etkisiyle ABD borsaları da açılış öncesi işlemlerde düştü.

Euro, yüzde 0.36 değer kaybıyla 1.1425 dolardan işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:21 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaçak Göçmenler, Koltuk Minderinin İçinden Çıktı FETÖ'ye Kaynak Aktaran Aynes Gıda'nın Yönetimi TMSF'ye Devredildi

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Bilemeyen Yarışmacı, Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 16:05:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dow Jones Açılış Öncesi İşlemlerde 419 Puan Geriledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]