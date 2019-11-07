Dow Jones açılış öncesinde 130 puan birden yükseldi
7 saat önce
ABD'nin en büyük 30 şirketini içeren hisse senedi endeksi Dow Jones, ABD-Çin arasındaki olumlu gelişmelerin ardından, açılış öncesi işlemlerinde 130 puan birden yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:04 Kaynak: DHA
ABD'nin en büyük 30 şirketini içeren hisse senedi endeksi Dow Jones, ABD-Çin arasındaki olumlu gelişmelerin ardından, açılış öncesi işlemlerinde 130 puan birden yükseldi.
Çin Ticaret Bakanlığı, ABD ile eş zamanlı olarak kaldırmaları şartıyla mevcut tarifeleri iptal edeceğini açıklamıştı. Dow Jones yüzde 0.37 değer kazanırken, Nasdaq100 yüzde 0.60 arttı.
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