Son Dakika Haberleri: Dow Jones açılış öncesinde 130 puan birden yükseldi
Son Dakika Ekonomi Dow Jones açılış öncesinde 130 puan birden yükseldi

Dow Jones açılış öncesinde 130 puan birden yükseldi

7 saat önce

ABD'nin en büyük 30 şirketini içeren hisse senedi endeksi Dow Jones, ABD-Çin arasındaki olumlu gelişmelerin ardından, açılış öncesi işlemlerinde 130 puan birden yükseldi.

Dow Jones açılış öncesinde 130 puan birden yükseldi, System.String[]

ABD'nin en büyük 30 şirketini içeren hisse senedi endeksi Dow Jones, ABD-Çin arasındaki olumlu gelişmelerin ardından, açılış öncesi işlemlerinde 130 puan birden yükseldi.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD ile eş zamanlı olarak kaldırmaları şartıyla mevcut tarifeleri iptal edeceğini açıklamıştı. Dow Jones yüzde 0.37 değer kazanırken, Nasdaq100 yüzde 0.60 arttı.


Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:04 Kaynak: DHA
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