Son Dakika Haberleri: Dow Jones açılış öncesinde 200 puan düştü
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Dow Jones açılış öncesinde 200 puan düştü

48 dakika önce

– ABD hisse senedi piyasalarından Dow Jones, Çarşamba günü açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların ticaret endişeleriyle hisse senetlerinden uzaklaşmasıyla 200 puan düştü.

Dow Jones açılış öncesinde 200 puan düştü, System.String[]
ABD hisse senedi piyasalarından Dow Jones, Çarşamba günü açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların ticaret endişeleriyle hisse senetlerinden uzaklaşmasıyla 200 puan düştü.
ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi işlemlerde son durum şöyle:
Dow Jones yüzde 0.72,
Nasdaq yüzde 0.77 ve
S&P yüzde 0.63 değer kaybetti.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:13 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, Ekonomi
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