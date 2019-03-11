Son Dakika Haberleri: Dow Jones Boeing Öncülüğünde 220 Puan Ekside

Dow Jones Boeing Öncülüğünde 220 Puan Ekside

23 dakika önce

– ABD hisse sendi piyasaları Paraztesi gününe karışık başladı.

Dow Jones Boeing Öncülüğünde 220 Puan Ekside, System.String[]
– ABD hisse sendi piyasaları Paraztesi gününe karışık başladı. Boeing hisselerinde görülen düşüşe paralel olarak Dow Jones Endeksi yüzde 0.88'e karşılık gelen 220 puan eksiye geçti.

Boeing hisselerinde yaşanan yüzde 10'luk değer kaybı, Çin, Endonezya ve Moğolistan'ın Boeing 737 MAx uçuşlarını ülkelerinde yasaklaması ardından geldi.

Bank Of America'nın (BofA) Apple ve Facebook hisseleri için "nötr"den "satın al" derecesine yükseltmesiyle, iki şirketin de hissesleri açılış öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 1.5 yükseldi. ABD Nüfus İdaresi verilerine göre, Ocak ayında perakende satışlar aylık yüzde 0.2 yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle;

Dow Jones yüzde 0.88 düşerken,

Nasdaq yüzde 0.58,

S&P yüzde 0.31 yükseldi.

Dolar, euro karşısında yüzde 0.18 kayıpla 1.12521 düzeyine geriledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:14 Kaynak: DHA

Moğolistan, Amerika Birleşik Devletleri, Boeing, Dow Jones, Güncel
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