Dow Jones Endeksi 1933'ten beri en sert yükselişini gerçekleştirdi, Asya borsaları da yükselişte

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı atılan adımlarla Dow Jones Endeksi 1933'ten beri en sert yükselişini gerçekleştirdi.

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