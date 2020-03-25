Dow Jones Endeksi 1933'ten beri en sert yükselişini gerçekleştirdi, Asya borsaları da yükselişte - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dow Jones Endeksi 1933'ten beri en sert yükselişini gerçekleştirdi, Asya borsaları da yükselişte - Son Dakika Dünya

Dow Jones Endeksi 1933'ten beri en sert yükselişini gerçekleştirdi, Asya borsaları da yükselişte

6 saat önce

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "sınırsız" rüzgarı ile tarihi yükselişler kaydetti. Fed'in açıkladığı sınırsız tahvil alım programı sonrası Avrupa ve Asya borsaları güne alış ağırlıklı başladı

Dow Jones Endeksi 1933'ten beri en sert yükselişini gerçekleştirdi, Asya borsaları da yükselişte, System.String[]

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "sınırsız" rüzgarı ile tarihi yükselişler kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı atılan adımlarla Dow Jones Endeksi 1933'ten beri en sert yükselişini gerçekleştirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Dow Jones, Fed, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:17 

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