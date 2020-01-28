Dow Jones Endeksi yüzde 0.36 yükselişle açıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dow Jones Endeksi yüzde 0.36 yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi

Dow Jones Endeksi yüzde 0.36 yükselişle açıldı

6 saat önce

ABD'nin önemli hisse senedi endekslerinden biri olan Dow Jones Endeksi, şirketlerin 2019 dördüncü çeyrek sonuçlarını açıklamaya başlamasının ardından yüzde 0.36 yükseldi.

Dow Jones Endeksi yüzde 0.36 yükselişle açıldı, System.String[]

ABD'nin önemli hisse senedi endekslerinden biri olan Dow Jones Endeksi, şirketlerin 2019 dördüncü çeyrek sonuçlarını açıklamaya başlamasının ardından yüzde 0.36 yükseldi.

ABD merkezli şirketlerin 2019 son çeyrek gelirlerinin;

United Technologies Corporation yıllık yüzde 8.0 artışla 19.55 milyar dolara,

3M Company yıllık yüzde 2.1 artışla 8.1 milyar dolara,

Phizer de, yıllık yüzde 9.2 artışla 12.69 milyar dolara ulaştığını açıkladı.


Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:52 Kaynak: DHA
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