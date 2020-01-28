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Dow Jones Endeksi yüzde 0.36 yükselişle açıldı
6 saat önce
ABD'nin önemli hisse senedi endekslerinden biri olan Dow Jones Endeksi, şirketlerin 2019 dördüncü çeyrek sonuçlarını açıklamaya başlamasının ardından yüzde 0.36 yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:52 Kaynak: DHA
ABD'nin önemli hisse senedi endekslerinden biri olan Dow Jones Endeksi, şirketlerin 2019 dördüncü çeyrek sonuçlarını açıklamaya başlamasının ardından yüzde 0.36 yükseldi.
ABD merkezli şirketlerin 2019 son çeyrek gelirlerinin; United Technologies
Corporation yıllık yüzde 8.0 artışla 19.55 milyar dolara,
3M Company yıllık yüzde 2.1 artışla 8.1 milyar dolara,
Phizer de, yıllık yüzde 9.2 artışla 12.69 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
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