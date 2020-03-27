DowAksa'da üretimde koronavirüs önlemleri

DowAksa, Yalova'daki fabrikasında koronavirüs tedbirlerini artırdı. Şirket, çalışan ve kamu sağlığı için gerekli önlemleri alırken bir yandan da üretime devam ettiğini kaydetti.



Türkiye'nin ilk ve tek karbon elyaf üreticisi DowAksa, Yalova fabrikasında çalışanlarının güvenliği için oluşturduğu kapsamlı önlem planı doğrultusunda üretimine devam ediyor. Koronavirüs salgının başladığı günlerden itibaren uluslararası ve yerel resmi otoritelerin yaptığı açıklamalar ve öneriler doğrultusunda oluşturulan önlem planı kapsamında; DowAksalılar fabrikaya gelmek üzere evden çıktıkları andan eve dönüşlerine kadar sıkı sağlık ve güvenlik önlemleri altında çalıştıkları kaydedildi.



Önlem planı kapsamında şirkette uygulanan plan kapsamında çalışanlar üç gruba ayrılarak aralarında 2 metre mesafe bulundurma koşulu getirildi. Fabrika düzenli olarak dezenfekte edilirken, giriş yapan herkesin ateşi ölçülüyor. Yemek saatleri de gruplara göre belirlenirken, her bir grubun yemeğinin ardından 15 dakika dezenfektasyon çalışmaları yapılıyor. Beraber vakit geçirilen çay odası kapatılarak, uygun yerlere içecek otomatları yerleştirildi. Çalışanlar için fabrika içerisinde aldığı önlemlerin yanı sıra servis araçlarında da gerekli hijyen önlemler alındı. Servisler düzenli olarak dezenfekte edilirken, farklı renk gruplarına ayrılan çalışanlar, sadece kendi gruplarındaki kişilerle aynı servisleri kullanmaya başladı. Bu uygulama için şirketin servis filosuna yeni araçlar eklendi.



Şirket ayrıca çalışanlarının ailelerini de düşünerek hazırladığı Sağlık & Temizlik Kiti'nin çalışanlarına dağıttığı bildirildi.



Konuyla ilgili konuşan DowAksa İcra Kurulu Başkanı ve Türkiye Genel Müdürü Douglas Parks, birincil önceliklerinin insan sağlığı olduğunun altını çizerek şunları söyledi: "Şirket olarak çalışanlarımızın, ailelerinin ve Yalovalılar'ın sağlığı bizler için her şeyden önemli. Bu doğrultuda çok erken dönemde dünyadaki en iyi örnekleri inceleyerek oluşturduğumuz ve sürekli güncellediğimiz önlem planımız kapsamında aldığımız tedbirlerle, devletimizin yaptığı açıklamaları yakından takip ederek üretime ara vermeden devam ediyoruz. Ekonomik seferberliğin ilan edildiği bu süreçte, DowAksa fabrikasında ileri teknoloji ile üretilen ve neredeyse tamamı ihraç edilen karbon elyafın ülke ekonomisine katkısı en büyük motivasyon kaynağımız. Bu zor süreçteki fedakarlıkları ve azimleri dolayısıyla tüm DowAksa çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim." dedi. - İSTANBUL