Down Sendromlu +1 Kafe çalışanları kadayıf ve künefe yapmayı öğrendi - Son Dakika

Diyarbakırlı Kadayıfçı Sıtkı Usta ailesi tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesinin 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bulunan Aktif Yaşam Merkezi'ndeki Down Sendromlu +1 Kafe çalışanlarına tatlı ve çiğ köfte yapılışı öğretildi.



Kadayıfçı Sıtkı Usta ailesi, down sendromlu bireylere yönelik sosyal sorumluluk projesi başlattı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin 15 Temmuz Şehitler Parkı içinde toplam bin 12 metrekare alan üzerine inşa ettiği ve kentteki tüm engelli gruplarını bünyesinde barındırmayı hedefleyen Aktif Yaşam Merkezi'nden yüzlerce kişi faydalanırken, alan içinde oluşturulan +1 Kafe'yi down sendromlu bireyler işletiyor. Sıtkı Usta ailesi, kafe çalışanı down sendromlu bireylerin çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla beraberlerinde getirdikleri çiğ köfteci ustalar ile çiğ köfte yapılışını, daha sonra da Sıtkı Usta işletmecilerinden Ömer Altınbay ve beraberindeki ustalar kadayıf ve künefe yapmayı öğretti. Down sendromlu bireyler, hazırladıklarını müşterilerine ve ailelerine servis ederek beğenilerine sundu.



"Bu işi başarabildiklerini, bu hayatın içinde olduklarını tüm becerileriyle gösterdiler"



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ekin, öncelikle down sendromlu çocukları, akabinde diğer tüm engelli gruplarını eğitmeye çalıştıklarını belirterek, "Aslında hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Onlar bu işi başarabildiklerini, bu hayatın içinde olduklarını işte tüm becerileriyle gösterdiler. Bu çekimler vasıtasıyla toplumu da buna hazırlamaya çalışıyoruz. Gelen ailelerimiz kendi çocuklarının Diyarbakır'ın yöresel tatlısı olan burma kadayıf yapımında bulunduklarını gördüler. Diyarbakır'ın bir diğer zenginliği olan çiğ köfte yaptıklarını gördüler" dedi.



Kadayıfçı Sıtkı Usta ailesi işletmecilerinden Ömer Altunbay ise, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti. Altunbay, "Çocuklarımız kendilerini yalnız hissetmesinler, hep yanlarındayız. Eğer onları mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize. Yani bu atmosferi gerçekten yaşamak lazım. Heyecandan ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Bu duyguyu yaşamak lazım, görmek lazım. Bir hafta daha gelip gidersek mesleği tamamen bizden alacaklar, o kadar becerikliler. Herkesin çocuklarımız için elinden ne geliyorsa yapmasını istiyoruz. Bugünden hareket edip bir şeyler yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.



Haluk İsmir, kızının otizmli olduğunu, yapılan etkinliklerle bir araya toplanmalarının ileride çocukların gelişiminde büyük destek sağlayacaklarına inandıklarını kaydetti.



Otizmli çalışanlardan Mehmet Demir, bir şeyler yaptıklarını, önce pul biber, sonra salça, sonra bulgur, sonra çiğ köfte yoğurduklarını ve herkesi beklediklerini, herkese açık olduklarını dile getirdi.



+1 Kafe'nin başka bir çalışanı Pelda Pete ise, tatlı yapacağını, çok güzel tatlı yaptığını, künefe yaptığını söyledi. Down sendromlu çalışanlar, daha sonra yaptıkları çiğ köfte ve tatlıları ailelerine ve misafirlere servis etti. - DİYARBAKIR