Down sendromlu 14 çocuk, korona virüsle mücadeleye karşı 14 kuralı anlattı - Son Dakika

Down sendromlu 14 çocuk, korona virüsle mücadeleye karşı 14 kuralı anlattı

03.12.2020 16:32

Antalya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında down sendromlu 14 çocuğun yer aldığı, 'yeni korona virüs riskine karşı 14 kural' konulu kamu spotu hazırlandı.

Antalya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında down sendromlu 14 çocuğun yer aldığı, 'yeni korona virüs riskine karşı 14 kural' konulu kamu spotu hazırlandı. Kamera karşısına geçerek korona virüsle mücadele için uyulması gereken 14 kuralı anlatan özel çocuklar beğeni topladı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında engelli farkındalığı kazandırmak ve engelli bireylerinde bu süreçte yer aldığını gösterebilmek amacıyla anlamlı bir kamu spotu hazırlandı. Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği ve Kepez Belediyesi işbirliği ile Antalya Film Akademisi tarafından gönüllülük esasıyla yapılan klipte, korona virüsle mücadelede belirlenen 14 kural, 14 down sendormlu çocuk tarafından anlatıldı.

Klipte, özel çocuklar 'yeni korona virüs riskine karşı 14 kural' yazılı tişörtlerini giyerek kamera karşısına geçti ve korona virüsle mücadele kurallarını uygulamalı olarak anlattı. Klipte, zaman zaman komik diyaloglarda geçti.

Çocuklar, 'tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının', 'bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın', 'yurt dışından dönüşlerde 14 gün evimizde kalıyoruz Türkiye', 'Maskenizi unutmayın, yurt dışı seyahatlerinizi erteleyin', 'elle burnuna, ağzına dokunma', 'kapı kollarını sık sık temizle', 'ellerimizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye ovalayarak yıkarız', 'ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa maske takarak sağlık kuruluşuna başvurun', 'kıyafetlerinizi 60-90 derece normal deterjanla yıkayınız', 'bol bol su tüketin', 'mesafeni koru', 'öksürürken, hapşırırken, burnumuzu, ağzımızı tek kullanımlık mendillerle kapatıyoruz. Mendil yoksa dirseklerini kullan', 'havlu gibi kişisel eşyaları ortak kullanmayın', 'evde kal' mesajlarını verdi.

14 özel çocuğun, 'yeni korona virüs riskine karşı 14 kural' mesajı, beğeni topladı.

(İHA)

Down sendromlu 14 çocuk, korona virüsle mücadeleye karşı 14 kuralı anlattı
Down sendromlu 14 çocuk, korona virüsle mücadeleye karşı 14 kuralı anlattı
Down sendromlu 14 çocuk, korona virüsle mücadeleye karşı 14 kuralı anlattı
Down sendromlu 14 çocuk, korona virüsle mücadeleye karşı 14 kuralı anlattı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Down sendromlu 14 çocuk, korona virüsle mücadeleye karşı 14 kuralı anlattı - Son Dakika


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