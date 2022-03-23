DOWN SENDROMLU 2 ÖĞRENCİ, BİR GÜNLÜĞÜNE ASKER OLMANIN HEYECANINI YAŞADI - Son Dakika
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DOWN SENDROMLU 2 ÖĞRENCİ, BİR GÜNLÜĞÜNE ASKER OLMANIN HEYECANINI YAŞADI

23.03.2022 13:18

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan down sendromlu Deniz Korkmaz (15) ve Enes Batmaz (14), giydikleri askeri üniforma ile bir günlüğüne asker olmanın heyecanını yaşadı.

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan down sendromlu Deniz Korkmaz (15) ve Enes Batmaz (14), giydikleri askeri üniforma ile bir günlüğüne asker olmanın heyecanını yaşadı.

Erciş'te özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören down sendromlu Deniz Korkmaz ve Enes Batmaz, '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' kapsamında giydikleri jandarma kıyafetiyle 1 günlüğüne asker oldu. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen engelli bireylere asker kıyafeti giydirildi. Burada askeri eğitim alan engelli bireyler yürüyüş yaptı, asker selamı verdi. Jandarma araçlarına bindirilen ve askerlerle birlikte yemek yiyen down sendromlu bireyler, 1 günlük de olsa asker olmanın heyecanını yaşadı.

Özel Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Galip Küçükkaya, down sendromlu iki bireyin asker olma istediklerini belirterek,Öğrencilerimiz gönüllerince bir gün geçirdiler. Ben bu anlamda ilgilerinden ötürü Kaymakamımız ve Jandarma Komutanımıza teşekkür ediyorum dedi.

DOWN SENDROMLU 2 ÖĞRENCİ, BİR GÜNLÜĞÜNE ASKER OLMANIN HEYECANINI YAŞADI
DOWN SENDROMLU 2 ÖĞRENCİ, BİR GÜNLÜĞÜNE ASKER OLMANIN HEYECANINI YAŞADI
DOWN SENDROMLU 2 ÖĞRENCİ, BİR GÜNLÜĞÜNE ASKER OLMANIN HEYECANINI YAŞADI

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Hisarcık, Jandarma, Erciş, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOWN SENDROMLU 2 ÖĞRENCİ, BİR GÜNLÜĞÜNE ASKER OLMANIN HEYECANINI YAŞADI - Son Dakika


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