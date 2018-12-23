Down Sendromlu Arzu'nun "Gelinlik" Hayali Gerçek Oldu

MEHMET KUMCAĞIZ - Ailesiyle Almanya
'da yaşayan down sendromlu 30 yaşındaki Arzu Gulen'in gelinlik giyme hayali, ailesi tarafından memleketleri Samsun
'da temsili düğün yapılarak gerçeğe dönüştürüldü.
Almanya'nın Stuttgart
şehrinde üç çocuklu ailenin en küçük çocuğu olan down sendromlu Arzu Gulen, ablalarının evlenmesinin ardından sürekli evlenip gelinlik giyme ve anne olma hayali kurmaya başladı.
Kızının düğün yapıp gelinlik giyme hayalini sürekli dile getirmesi üzerine anne Necla Gulen, kızı ve yakınlarıyla memleketleri Samsun'un İlkadım
ilçesine gelerek temsili bir düğün organize etti. İlkadım Belediyesi
Gazi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen temsili düğün töreninde uzun zamandır hayalini kurduğu gelinliği giyen Arzu Gulen, salona müzik eşliğinde girip bir süre oynadı.
Kendisi için hazırlanan düğün pastasını keserek tadına bakan Arzu ile katılımcılar, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.
Davetliler, Arzu'ya çeşitli hediyeler verdi. Anne
Necla Gulen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Down sendromlu kızlarına gelinlik giydirerek temsili olarak damatsız düğün yaptıklarını ve bütün yakınlarını davet ettiklerini anlatan Gulen, "Kızım
için bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hem doğum gününü bahane ettik hem de gelinlik giyip düğün yapma hayalini gerçekleştirdik. Çok istiyordu böyle bir düğününün olmasını. Dün akşam da kına gecemiz vardı. Çok güzel oldu." diye konuştu.
Arzu Gulen de çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Almanya'da da kutlama yaptık. Şimdi burada yapıyoruz Çok mutluyum. Gelinlik giymek istiyordum. Çok heyecanlıyım. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.