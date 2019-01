Down sendromlu Aslı'nın hayatı sporla değişti Elazığ 'da 32 yaşındaki Down sendromlu Aslı, Zumba, Fitness gibi sporla kendini aştı, evde her türlü işi öğrenerek annesine yardım etmeye başladıELAZIĞ - Elazığ'da 32 yaşındaki Down sendromlu Aslı, Zumba, Fitness gibi sporla kendini aştı, evde temizlikten, çay demlemeye kadar her türlü işi öğrenerek annesine yardım etmeye başladı.Down sendromlu olarak dünyaya gelen ve liseye kadar eğitim hayatını devam ettiren 32 yaşındaki Aslı Sürücü, evlerinin bulunduğu binada açılan spor salonu ile hayatını değiştirdi. Ailesinin her zaman yanında olduğu Aslı, gittiği spor salonunda fitness, bfit ve zayıflama dansı olan Zumba'yı öğrenerek yapmaya başladı. Zumba dansında profesyonel seviyeye gelen Aslı, hem 12 kilogram verdi hemde kendini aştı. Evde temizlikten, çay demlemeye kadar bir çok işte annesine de yardım etmeye başlayan Aslı, kendi ihtiyaçlarının tamamen kendi başına görmeye başladı. Satranç oynamayı da öğrenen Aslı'ya en büyük desteği ise annesi Belkız veriyor.Spor olarak zumba, fitness ve bfit yaptığını belirten Aslı Sürücü, satranç oynamayı da öğrendiğini ve çok zevk aldığını söyledi.Ailesiyle bir çok etkinlik yaptığını da belirten Sürücü, ninesini de çok sevdiğini belirterek onunla da vakit geçirmeye çalıştığını aktardı.Apartman hayatına taşınınca Aslı'nın ilk başlarda eve kapandığını aktaran 55 yaşındaki anne Belkız Sürücü," Aşağıya spor salonu açılınca oraya gitti. Sahipleri ücret bile almadı. Zumba oyununa yetenekli olduğu için hoca konumuna kadar geldi. Gelen üyeler ise onu çok seviyor. Hediye alarak yıl başlarında sevindiriyorlar. Aslı sevilen insan olduğunu fark edince sabah uyanır uyanmaz orası açılmadan gidiyor"dedi.Spora başlamasıyla kızının 12 kilo verdiğini anlatan anne Sürücü, "Şuanda geri aldı. Diyetisyen dediği zaman kurallara uyuyor. Bu gibi insanların kilo vermesi biraz zor oluyor. Her açıdan diğer bireylerden farklılar. Biraz zor bir iş. Normal bir çocuk domates kelimesini hemen öğrenirken bu tür çocuklar unutuyor. Down sendromunda bir çok çeşit var. Mozaik ve spastik olanlar var. Bizimkisi iyi şekli"diye bilgi verdi.Bu tür bireylerin sevgi ve ilgiyi çok istediğine dikkat çeken anne Sürücü, yanlışına yanlış, doğrusuna doğru demek gerektiğini, acıyıp bu anlamıyor denildiği zaman büyük hata yapılmış olacağını kaydetti.Aslı'nın spor salonuna geldiğinde daha çekingen ve pasif biri olduğunu ifade eden spor hocası Arzu Güneş, "Burada insanlarla sosyalleşerek tamamen değişti. Burada 10-12 kilogram verdi. Düzenli spor yapıyor. Burada sosyalleşerek yapamadığı şeyleri yapmaya başladı"ifadelerini kullandı.