Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Aynur'un "Öğretmenlik" Hayali Gerçek Oldu

Down Sendromlu Aynur'un "Öğretmenlik" Hayali Gerçek Oldu

35 dakika önce

Karabük'te down sendromlu 30 yaşındaki Aynur Dönmez, hayalini kurduğu öğretmenliği, bir grup üniversite öğrencisi tarafından bir okulda yapılan temsili derste gerçekleştirdi.

Down Sendromlu Aynur'un
Karabük'te down sendromlu 30 yaşındaki Aynur Dönmez, hayalini kurduğu öğretmenliği, bir grup üniversite öğrencisi tarafından bir okulda yapılan temsili derste gerçekleştirdi.

Karabük'te ailesiyle yaşayan down sendromlu Aynur'un sürekli bir okulda öğretmenlik yapma hayalinin olduğunu öğrenen bir grup Karabük Üniversiteli öğrenci, harekete geçti.

Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Ercan Özcan ile öğretmenlerden Gülgün Ertekin ve Zeki Çelik ile iş birliği yapan öğrenciler, okulda temsili ders düzenledi.

Elinde ders notlarıyla sınıfa giren Aynur'u öğrencileri, ayağa kalkarak selamladı.

Tahtaya harfler ve rakamlar yazarak kaldırdığı öğrencilere sorular soran, resimler çizdiren Aynur, şarkı da söyledi.

Yaklaşık 40 dakika süren dersin sonunda çalan zilin ardından Aynur, öğrencilere, okul yönetimi ve öğretmenleriyle dersi organize edenlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:43 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
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