Son Dakika Haberleri: Down sendromlu Aytaç'a sürpriz doğum günü
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Down sendromlu Aytaç'a sürpriz doğum günü

1 saat önce

Sakarya'da yaşayan down sendromlu Aytaç Çapoğlu için Erenler ilçesindeki bir düğün salonunda sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

Sakarya'da yaşayan down sendromlu Aytaç Çapoğlu için Erenler ilçesindeki bir düğün salonunda sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.
Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç tarafından Erenler Belediyesi Düğün Salonu'nda organize edilen kutlamada, Çapoğlu kendisi için çalınan müzikle salona alkışlar eşliğinde girdi.
Daha sonra pasta kesilen ve oyun havalarının çalındığı kutlamaya ilişkin konuşan Başkan Kılıç, Çapoğlu'nun ilçenin gülen yüzü olduğunu söyledi.
Yeni yaşı için bir doğum günü düzenleyerek kutlama yapmayı ve Çapoğlu'nu mutlu etmeyi istediklerini aktaran Kılıç, "Zaman zaman bizleri belediyede ziyaret ederek halimizi hatırımızı soran Aytaç kardeşim bugün 30. yaşına girdi. Rabbim kendisine ailesiyle birlikte sağlıklı, huzurlu bir yaşam nasip eylesin. Aytaç bizim canımız, Rabbim nice doğum günlerini birlikte kutlamayı nasip eylesin." dedi.
Çapoğlu'na hediye veren Başkan Kılıç, kendisine oyunlarda bir süre eşlik etti.
Kutlamaya Çapoğlu'nun yakınlarının yanı sıra belediye personeli katıldı.
Down sendromlu Aytaç'a sürpriz doğum günü
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:27 Kaynak: AA
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