Down sendromlu Berke astronot olma hayaliyle yaşıyor - Son Dakika
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Down sendromlu Berke astronot olma hayaliyle yaşıyor

21.03.2022 11:24

Annesiyle yaşamını sürdüren down sendromlu Berke Ercan, astronot olmak istiyor.

Annesiyle yaşamını sürdüren down sendromlu Berke Ercan, astronot olmak istiyor.

Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu 8. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Berke, annesi Seval Özcan ile yaşamını sürdürüyor.

Kendisiyle daha iyi ilgilenebilmek için iş hayatından uzaklaşan 44 yaşındaki annesinin desteğiyle eğitimine devam eden Berke, org çalıyor ve müzikle yakından ilgileniyor.

Astronomiye ilgi duyan Berke, astronot olmanın hayaliyle büyüyor.

Berke Ercan, AA muhabirine, ailesiyle vakit geçirmeyi çok sevdiğini ve onlardan çok şey öğrendiğini söyledi.

Okula keyifle gittiğini aktaran Ercan, " Fenerbahçe'yi çok seviyorum, maçlarını izliyorum. Matematik, Türkçe, fen, sosyal bilgiler, İngilizce öğreniyorum. Din kültürü dersini seviyorum. Müzik yapmayı da çok seviyorum. Annemden istediğim orgu aldı. Notaları öğreniyorum, şarkılar çalıyorum. Astronotları çok seviyorum, ben de astronot olmak istiyorum." dedi.

"Berke ile sabırlı olmayı öğrendik"

Anne Seval Özcan da anneliğin sonsuz bir emek gerektirdiğini söyledi.

İki çocuğu olduğunu, Berke ile anneliği daha dolu dolu yaşadığını belirten Özcan, "Berke ile sabırlı olmayı öğrendik. Bazı şeyleri biraz daha yavaş öğreniyor, sabırla ilerliyoruz." diye konuştu.

Özcan, Berke doğduğunda doktorunun kendilerine güzel şeyler söylediğini aktararak, şöyle devam etti:

"Doktoru oğlumun özel durumundan bahsetti. 'Düşün ki milli piyango çekildi ve büyük ikramiye sana vurdu. Öyle bir sevgi kazandın ki sonsuz bir sevgi, Berke'nin sonsuz sevgisini yaşayacaksın. Onu kabul et ve yolunuza devam edin.' dedi. O sözler bana umut ışığı oldu. Hayatımız hep mücadeleyle geçti ve bunun karşılığını almak çok güzel oldu."

Oğluyla birlikte sosyal hayatın içerisinde yer aldığını belirten Özcan, "Evde hiç yalnız bırakmadım onu. Birlikte geziyoruz, tiyatroya, sinemaya gidiyoruz. Arkadaşlarımızla yemeğe çıkıyoruz. Özel çocukları hiçbir yerden kısıtlamayalım, onlardan utanmayalım, onları saklamayalım." ifadelerini kullandı.

Özcan, oğlunun en büyük hayalinin astronot olmak olduğunu dile getirerek, "Televizyonda astronotlarla ilgili filmi izlediğinden beri astronot olmanın hayalini kuruyor. Bundan o kadar etkilenmiş ki astronotlarla, uzayla ilgili dergiler çok ilgisini çekiyor." şeklinde konuştu.

Dede Şükrü Özcan, torununu çok sevdiğini, onunla oyunlar oynadığını, anılarını anlattığını belirtti.

Yeğen Güneş Tunus ise dayısı Berke'nin org çaldığını kendisinin de şarkı söyleyerek eşlik ettiğini söyledi.

Down sendromlu Berke astronot olma hayaliyle yaşıyor
Down sendromlu Berke astronot olma hayaliyle yaşıyor
Down sendromlu Berke astronot olma hayaliyle yaşıyor

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Down sendromlu Berke astronot olma hayaliyle yaşıyor - Son Dakika


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