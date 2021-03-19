Down sendromlu bireyler 1,5 ay eğitim aldılar; okçulukta umut vadediyorlar - Son Dakika

Down sendromlu bireyler 1,5 ay eğitim aldılar; okçulukta umut vadediyorlar

19.03.2021 13:03
Down sendromlu bireyler 1,5 ay eğitim aldılar; okçulukta umut vadediyorlar, System.String[]

Sultangazi'de yaşayan 9 down sendromlu ve 1 ortopedik engelli çocuk, 1,5 ay süren Temel Okçuluk Eğitimlerinin ardından bugün sertifika ve madalyalarını aldı.

Sultangazi'de yaşayan 9 down sendromlu ve 1 ortopedik engelli çocuk, 1,5 ay süren Temel Okçuluk Eğitimlerinin ardından bugün sertifika ve madalyalarını aldı. Çocuklar, ok atmanın keyifli olduğunu ve kendilerini rahatlattığını söyledi. Antrenörleri Mehmet Üren ise, eğitim alanların umut vadettiğini ve hedefleri sarıdan vurduklarını ifade etti.

Çocukların sosyal hayata adapte olmalarını kolaylaştırmak, sosyalleşmelerini sağlamak ve motor becerilerini güçlendirmek adına 9 down sendromlu, 1 ortopedik engelli özel çocuğa Temel Okçuluk Eğitimi verildi. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Sultangazi Belediyesi, eğitim verdiği 10 özel çocuk için sertifika ve madalya töreni düzenledi. Düzenlenen törende çocuklar, ilçenin Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile de ok attı. Her şeyin başında eğitimin geldiğine vurgu yapan başkan Dursun, "Eğitimli toplum inşa edersek, toplumu da inşa etmiş oluruz. Bilgi birikim ve donanımla eğitimli nesiller toplumun refah seviyesinin yükselmesine sebep olur. Her bireye bu gözle bakıyoruz" dedi.

EĞİTİMLE ENGELİN ORTADAN KALKTIĞININ EN SOMUT ÖRNEĞİ

Eğitimli nesillerin toplumun refah seviyesini de yükselteceğine vurgu yapan Dursun, "Her bireye bu gözle bakıyoruz. Herkesin eğitimi bir olmaz. Herkesin alabileceği kapasitede eğitim verilir. Eğitimciler kime nasıl eğitim vermesini iyi bilir. Down sendromlu kardeşlerimiz bizim canımız. Temel Okçuluk Eğitimi aldılar. Eğitildiği zaman engel olmadığının en somut örnekleri" ifadelerini kullandı.

KABİLİYETİNİ İYİ ÖLÇERSENİZ, ŞAMPİYON DA OLURLAR

Özel gereksinimli çocukların kabiliyetinin iyi ölçüldüğünde şampiyon da olabileceklerini söyleyen Dursun, "Her bireyi bir figür olarak tanımalıyız. Bazen farklı engellerle karşılaşabiliyoruz. Hepsi Rabbimizin bize emaneti. Emanete sahip çıkmalıyız. Onlar engelsiz ve bu arkadaşlarımın aileleri onlara çok iyi bakıyorlar. Onlarla çok daha fazla ilgileniyorlar. Onların hayattan zevk almaları, ailelerini, arkadaşlarını daha çok sevmesi için onlara mekan oluşturmaya gayret ediyoruz. Gönlümüzde hepsi şampiyon" diye konuştu.

OKÇULUK EĞİTİMLERİNİ ÇOK SEVDİM

9 yaşındaki Ahmet Ömür Güven, "Okçuluk eğitimlerini çok sevdim. Hoşuma gitti. Eğitimleri alırken zorlanmadım. Yüzme, su topu, basketbolla ilgileniyorum. Bir de okçuluk eklendi, içlerinden en çok okçuluğu sevdim. Ok atmak beni rahatlatıyor. Hedefi vurduğumda çok mutlu oluyorum" diye konuştu.

MİLLİ FUTBOLCU OKÇULUĞA DA BAŞLADI

FUTSAL milli takım oyuncusu olan 23 yaşındaki Tahra Kavis ise, okulunun bittiğine ve çalışmak istediğine dikkat çekerek, "Yemek yapmayı çok seviyorum ve yemek yapmak istiyorum. Okçulukta da iyiyim. Ok atmak çok zevkli ve rahatlatıyor. Çevremdekiler beni tebrik ediyor. Çorba ve makarna yapmayı çok seviyorum. Güzel yemek yapıyorum. İlerde de ok atacağım. Futbol oynuyorum, kurslara gidiyorum, ders çalışıyorum" dedi.

Derslerinin çok iyi geçtiğini söyleyen Özlem ise, "Güzel atışlar yaptım, okçuluğu sevdim. İlerde sporcu olmak istiyorum. Yarışmalara da katılacağım. Şimdi bir madalya aldım, daha çok madalya alacağım" diye konuştu.

"UMUT VADEDİYORLAR"

Eğitim alanların umut vadettiğini, hedefi sarıdan vurduklarını ve atışlarının çok güzel olduğunu söyleyen Okçuluk antrenörü Mehmet Üren, "Okçuluk salonumuzda down sendromlu bireylerimize 1,5 ay Temel Okçuluk Eğitimi verdik. Burada hedefimiz bu bireylerin, normal bireylerden bir farkının olmadığı farkındalığını yaratmaktı. Kendileri 1,5 aylık sürede temel ok atma becerilerini edindiler. Şu anda da oklarını atıyorlar. Down sendromlu çocuklarımızın sportif faaliyetlerde yer almasını destekliyoruz" dedi.

EĞİTİM İÇİN ONLARLA BAĞ KURMAK GEREKİYOR

Onlara eğitim verebilmek için öncelikle kendileriyle bağ kurmak gerektiğini söyleye Üren, "Bu bağı kurduktan sonra rahatlıkla eğitim alıyorlar, sizleri dinliyorlar. Çok da seviyorlar. Diğer çocuklarımızdan çok daha fazla ilgi gösteriyorlar çünkü toplumda yer edinme duygusu onlarda daha fazla. Eğitimlerimiz bu yüzden çok iyi geçti. Bu eğitimlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.


Down sendromlu bireyler 1,5 ay eğitim aldılar; okçulukta umut vadediyorlar
Down sendromlu bireyler 1,5 ay eğitim aldılar; okçulukta umut vadediyorlar
Down sendromlu bireyler 1,5 ay eğitim aldılar; okçulukta umut vadediyorlar
Down sendromlu bireyler 1,5 ay eğitim aldılar; okçulukta umut vadediyorlar
Down sendromlu bireyler 1,5 ay eğitim aldılar; okçulukta umut vadediyorlar

Şampiyon, 21 Mart, Engelli, Okçuluk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Down sendromlu bireyler 1,5 ay eğitim aldılar; okçulukta umut vadediyorlar - Son Dakika


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