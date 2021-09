İSTANBUL-Down sendromlu bireylerin de çalışabileceği 'Sempati Sosyal Tesisleri' açıldı - Son Dakika

Bahçelievler Belediyesi down sendromlu bireylerin de çalışabilmesi için bir çalışma yaptı. Yapılan çalışma ile bu kişilerin de çalışabileceği 'Sempati Sosyal Tesisleri' açıldı.

Dün gerçekleştirilen açılışa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ile AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca katıldı. Açılışta konuşma yapan Dr. Bahadır, kafede toplam 7 down sendromlu bireyin çalışacağını belirterek burada fiyatların normalden daha ucuz olacağını söyledi. Şehit, gazi ve öğrencilere ekstra indirim yapılacağını belirten Dr. Bahadır, vatandaşa kafeye gelmesi için seslendi. Tülay Kaynarca ise kafenin hayırlara vesile olmasını dileyerek 'Engelliler Kanunu çok az ülkede var. Türkiye'de bu var. Engelli kardeşlerimiz için çok güzel, çeşitli faydalı çalışmalar yapmaya çalışıyoruz' diye konuştu.

'DAMATLIĞIMI ALACAĞIM'

Sempati Kafe'de çalışmaya başlayan down sendromlu 20 yaşındaki Metin Erdem, çalışmaya başladığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Erdem, 'Müşterilere burada çay ve kahve servisi yapıyorum. Bu iş benim için çok iyi oldu. Hiç bırakmayacağım. Yakında evleneceğim. Kazandığım parayla damatlık alacağım' dedi. Kafede Genel Müdür olan down sendromlu 17 yaşındaki Yasemin Doğan da çalışmaya başlayacağı için çok mutlu olduğunu müşterilere çay su getirdiğini söyledi.

Kafeye müşteri olarak gelen 30 yaşındaki Duygu Demiroğlu, 'Buranın açılması bence çok iyi oldu. Onların hayata tutunması için çok güzel bir şey bu sayede hayata tutunacaklar. Ayrıca burayı çok sevdim. Çok nazikler, güler yüzlüler. Onlar için her gün buraya gelebilirim' açıklamasını yaptı.

'BELEDİYE OLARAK BİZ ÇALIŞTIRACAĞIZ'

Bu tesisin 4'üncü olduğunu belirten Başkan Dr. Hakan Bahadır, bu tesisin çok farklı amaçla açıldığını ve bu işletmeyi belediye olarak kendilerinin çalıştıracağını vurguladı. Dr. Bahadır sözlerine şöyle devam etti: Burada vatandaşa, kar amacı gütmeden hizmet vereceğiz. Mesela 1 liraya çay vereceğiz. Burada down sendromlu kardeşlerimiz çalışacak. Bu yüzden buranın önemi bambaşkadır. Down sendromlu çocuklarınız burada vatandaşlarımıza hizmet edecek. Hizmet ederken onlar sosyalleşecek aileleri rahatlayacak. Vatandaşlarımız da inanın ki o down sendromlu çocuklarımızdan hizmet alırken mutlu olacak.