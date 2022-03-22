Down sendromlu "Bremen Mızıkacıları", "her telden" çalıyor - Son Dakika

Tomurcuk Eğitim Kültür Dayanışma ve İşletme Kooperatifinde eğitim alan, çoğunluğu down sendromlu bireylerden oluşan toplam 13 kişilik "Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu", Afrika, Türk, Arap, Karadeniz ile Roman ritimleriyle 15 yılda verdikleri 304 konserde başarılı performanslarıyla tanınıyor.

Zihinsel engelli çocuğu olan kadınlar tarafından oluşturulan Tomurcuk Eğitim Kültür Dayanışma ve İşletme Kooperatifinin 1. kuruluş yıl dönümünde Yaşar Morpınar tarafından kurulan grup, konserlerde ayakta alkışlanıyor.

Gedik Üniversitesi öğrencilerinin oyları ile 2017 yılının en iyi müzik grubu seçilen Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu, 2014 yılında Hrant Dink Vakfınca "Geleceğe Işık Saçanlar" ödülüne layık görüldü.

Grubun kurucusu Yaşar Morpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kasımpaşa doğumlu olduğunu, Roman çocuklardan davul ve vurmalı çalgıları öğrendiğini söyledi.

Morpınar, ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra mesleğini sürdürürken müzik tutkusunu ve enstrüman çalmayı da bırakmadığını belirtti.

Emekliliğin ardından 55 yaşında başlayan yeni hayatında hükümlülerle ve Darülaceze'deki dezavantajlı çocuklarla ilgilendiğini ifade eden Morpınar, "Kültür Karıncaları" projesiyle 2006 yılında dezavantajlı gruplarla bir araya geldiğini anlattı.

Bu projeyle hapishanelere gitmeye başladığını dile getiren Morpınar, özel çocuklardan oluşan grubun kurulma hikayesini şöyle anlattı:

"Tomurcuk Eğitim Kültür Dayanışma ve İşletme Kooperatifi'nin kuruluş yıl dönümüne beni davet ettiler. Ben de perküsyon enstrümanları koleksiyonu olan biriyim. Geldim, burada enstrümanları dağıttım ve ufak doğaçlama bir gösteri yaptık. O gün bu grubun kuruluşu oldu. 17 Haziran 2007 yılında grubumuz kuruldu. Grubumuzda şu anda biri otizmli, ikisi yarı mental, 10'u da down sendromlu toplam 13 gencimiz var."

Türkiye'nin 40 yerinde konserler verdiklerini dile getiren Morpınar, "Zihinsel engellilerden kurulu ritim grubumuzla 15 yılda 304 konser verdik. Bu konserler onların motive olmalarını sağlıyor.

Grubun 104 eğitim kurumu, 33 farklı üniversite ve 14 uluslararası kongrede konser verdiğini anlatan Morpınar, yüzlerce ödül aldıklarına değindi.

Morpınar, bir grupta olmanın çocuklara moral ve motivasyon sağladığına, özgüven verdiğine dikkati çekerek, "Bu çocuklarım A4 kağıdı ve tertemiz. Üzerine ne kadar güzel yazarsanız o kadar güzel cevap alıyorsunuz. Ben üzerine güzel yazılar yazmaya çalıştım. Niye? Şu an 71 yaşındayım, dezavantajlı gruplarla çalışmaya 55 yaşında başladım. O zamana kadar hakikaten haberim yokmuş. Şimdi bakıyorsunuz çocuklar sevgi dolu, tertemiz." diye konuştu.

Kendisinin bir koleksiyona da sahip olduğunu dile getiren Morpınar, "52 ülkeden, 300 farklı ve 1000 parçaya yakın enstrümanım var. Bu koleksiyonumu ayrı yerde tutuyorum. Bu enstrümanlarımı bir vadede Tomurcuk Kooperatifi'ne bağışlayacağım. Ona göre şimdiden yer hazırlamaya başlasınlar." diye konuştu.

"Enstrüman çalmak bana çok iyi geliyor"

Grubun üyelerinden 26 yaşındaki Yağmur Topçu, aynı zamanda bir bankada çalışıyor. Topçu, "Darbuka çalmayı seviyorum. Enstrüman çalmak bana çok iyi geliyor." derken 35 yaşındaki Dila Arınel ise konserlerde Bremen Mızıkacıları arasında olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Arınel, "Dans, folklor ve yüzmeyle de ilgileniyorum. Arkadaşlarım da bizim gibi perküsyon çalsın." diye konuştu.

Orkide Meltem Özkan da 40 yaşında olduğunu ve 15 yıldır grupta perküsyon çaldığını söyledi.

Aynı zamanda yüzme hocası olduğunu, çeşitli yarışmalara katıldığını, "yılın başarılı sporcusu" seçildiğini anlatan Özkan, "Benim müzik kulaklarım var. Folklor ve zeybek de oynuyorum." ifadelerini kullandı.