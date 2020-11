Down sendromlu Ceren ördüğü battaniyeyi İzmir'e gönderdi - Son Dakika

İZMİT Belediyesi Gülümse Kafe'de çalışan down sendromlu Ceren Görgün, ördüğü battaniyeyi depremden etkilenenler için İzmir'e gönderdi.

İzmit Belediyesi'nin sosyal tesisleri olan Gülümse Kafe'de çalışan down sendromlu Ceren Görgün örnek olacak bir harekete imza attı. Ceren Görgün, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in İzmir depreminin ardından yaptığı yardım çağrısına kayıtsız kalmadı. Ceren Görgün büyük emekler vererek kendi elleriyle ördüğü battaniyeyi İzmir'de deprem bölgesine gönderilmek üzere İzmit Belediyesi ekiplerine teslim etti. Ceren gönderdiği battaniyenin yanına, "Geçmiş olsun İzmir. İçinizin ısınması dileğiyle, kendi ellerimle ördüm. Sevgililerimi gönderiyorum" yazılı not bıraktı.